HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kerendahan Hati Shin Tae-yong Setelah Timnas Indonesia Dibantai Irak 5-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |06:35 WIB
Kerendahan Hati Shin Tae-yong Setelah Timnas Indonesia Dibantai Irak 5-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Shin Tae-yong akui Irak bermain bagus saat menang 5-1 atas Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

KERENDAHAN hati Shin Tae-yong setelah Timnas Indonesia dibantai Irak 5-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia baru saja bertandang ke markas Irak di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 16 November 2023 malam WIB.

Sejak awal laga, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong langsung mendapat tekanan hebat dari tuan rumah Irak. Akibatnya, Timnas Indonesia sudah tertinggal 0-1 lewat sepakan kaki kanan dari jarak dekat yang dilepaskan Bashar Rasan pada menit 20.

Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak

Berselang 15 menit, Timnas Indonesia tertinggal 0-2 setelah Jordi Amat melakukan gol bunuh diri. Di pengujung babak pertama, Timnas Indonesia memperkecil kedudukan lewat sepakan kaki kiri Shayne Pattynama.

Gol Shayne Pattynama seakan memberikan angin segar bahwa Timnas Indonesia setidaknya bisa mencuri angka di markas Irak. Namun, di babak kedua, Timnas Indonesia malah semakin tertekan.

Akibatnya, Timnas Indonesia kebobolan lebih banyak gol di babak kedua via aksi Osama Rashid pada menit 60, Yossef Amyn (81’) dan Ali Al-Hadami (88’). Alhasil, Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak.

Kelar pertandingan, Shin Tae-yong angkat topi kepada Irak. Ia mengatakan Irak unggul segalanya dari Timnas Indonesia dalam laga semalam.

Halaman:
1 2
      
