Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Indonesia Dibobol Bashar Rasan, Irak Unggul 1-0 atas Garuda

BASRA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia sedang tertinggal 0-1 dari Timnas Irak di laga perdana Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tepatnya ketika laga baru berjalan 20 menit, penggawa Irak, Bashar Rasan mampu mencetak gol dan membuat timnya unggul.

Bashar Rasan mencetak gol usai mampu memanfaatkan kesalahan di lini belakang skuad Garuda. Alhasil, kini Irak pun tengah unggul 1-0 atas Timnas Indonesia dalam pertanding di Basra International Stadium, Kamis (16/11/2023) malam WIB.

Berikut Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

Timnas Indonesia XI (5-3-2): Nadeo; Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Jordi Alba, Elkan Baggott; Ricky Kambuaya, Marc Klok, Adam Alis; Dimas Drajad, Dendy Sulistyawan.

Cadangan: Ernando, Riyandi, Wahyu, Pratam Arhan, Arkhan Fikri, Sandy Walsh, Irianto, Rafael Struick, Witan Sulaeman, Hokky Caraka, Saddil Ramdani, Ramadhan Sananta.

Pelatih: Shin Tae-yong

(Rivan Nasri Rachman)