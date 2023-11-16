Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

9 Pemain Timnas Irak yang Bermain di Benua Eropa, Nomor 1 Striker Muda Tajam!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |18:37 WIB
9 Pemain Timnas Irak yang Bermain di Benua Eropa, Nomor 1 Striker Muda Tajam!
Ali Al-Hamadi termasuk satu dari sembilan pemain Timnas Irak yang merumput di Eropa (Foto: Instagram/@alikalhamadi)
A
A
A

BERIKUT sembilan pemain Timnas Irak yang bermain di Benua Eropa. Mereka berpotensi menjadi pengganjal Timnas Indonesia pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Hal ini menandakan pertandingan Indonesia vs Irak nantinya bukanlah sebuah laga yang akan berjalan mudah. Pasalnya kedua tim diperkuat oleh pemain-pemain yang bermain di Eropa.

Timnas Irak (Foto: Instagram/@iraqnt_en)

Berikut 9 Pemain Timnas Irak yang Bermain di Benua Eropa:

9. Rebin Sulaka

Rebin Sulaka merupakan pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Diketahui, Sulaka saat ini bermain untuk tim kasta tertinggi Liga Swedia, IF. Brommapojkarna.

8. Merchas Doski

Bek kiri andalan Timnas Irak, Merchas Doski juga diketahui bermain di Benua Eropa. Pemain muda berusia 23 tahun itu tercatat sebagai pemain dari klub kasta teratas Liga Republik Ceko, Slovacko.

7. Hussein Ali Hayder

Pemain berposisi bek kanan, Hussein Ali Hayder juga bermain di Benua Eropa. Pemain yang masih berusia 21 tahun tercatat sebagai pemain di Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda, Heerenveen.

6. Osama Rashid

Di posisi gelandang bertahan, pemain senior Timnas Irak, Osama Rashid juga merupakan pemain yang berkiprah di Benua Eropa. Pemain 31 tahun itu tercatat sebagai pemain klub Liga Portugal, FC Vizela.

5. Amir Al-Ammari

Gelandang andalan Timnas Irak lain, Amir Al-Ammari juga bermain dii Benua Amerika. Gelandang tengah berusia 26 tahun itu tercatat sebagai bagian Halmstad BK yang merupakan klub Liga Swedia.

4. Ahmad Allee

Masih di posisi gelandang, Ahmad Allee juga diketahui tengah berkiprah di Benua Eropa. Gelandang tengah yang masih berusia 27 tahun ini diketahui merupakan bagian dari klub kasta ketiga Liga Prancis, FC Rouen 1899.

Halaman:
1 2
      
