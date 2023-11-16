Jadwal Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia vs Irak Malam Ini, Live di RCTI!

Timnas Indonesia akan melakoni laga berat melawan Timnas Irak di Basra (Foto: Dok. MPI)

BASRA - Berikut jadwal siaran langsung Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia vs Timnas Irak malam ini. Duel tersebut akan disiarkan live di RCTI!

Laga Timnas Irak vs Timnas Indonesia itu akan digelar dalam rangka Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada putaran kedua. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (16/11/2023) pukul 21.45 WIB di Basra International Stadium, Basra, Irak.

Seluruh 65 ribu lembar tiket sudah terjual pada Selasa 14 November 2023. Hal ini menjadi ujian bagi skuad Garuda, terlebih Jordi Amat dan kolega terbiasa melakoni laga FIFA Matchday di kandang sendiri.

Kendati demikian, pelatih Shin Tae-yong tidak gentar. Agar tidak tertekan, arsitek asal Korea Selatan itu meminta anak asuhnya untuk menikmati permainan.

“Saya sudah meminta pemain saya untuk menikmati permainan, walaupun suporter dan fans Irak, tapi tetap kami akan memberikan yang terbaik untuk membawa momentum untuk kami,” kata Shin pada konferensi pers, dikutip Kamis (16/11/2023).

Menurut pria asal Yeongdeok itu, mental para pemain Timnas Indonesia juga sudah dipersiapkan. Tim Merah Putih dipastikan siap menghadapi atmosfer gila Basra International Stadium.