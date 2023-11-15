Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Minta Timnas Indonesia Lakukan Hal Ini di Hadapan 65 Ribu Suporter Timnas Irak

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |20:09 WIB
Shin Tae-yong Minta Timnas Indonesia Lakukan Hal Ini di Hadapan 65 Ribu Suporter Timnas Irak
Pelatih Shin Tae-yong minta Timnas Indonesia nikmati permainan kontra Irak (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong minta Timnas Indonesia menikmati permainan meski tampil di hadapan 65 ribu supporter Timnas Irak di Basra International Stadium. Ini merupakan pertandingan pertama skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – di putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia akan memulai petualangannya pada Kamis (16/11/2023) malam esok WIB. Namun, itu akan menjadi ujian mental yang berat bagi Elkan Baggott dan kolega.

Timnas Indonesia

Betapa tidak, dilansir Iraq Football Pod, antusiasme masyarakat Irak terhadap laga ini cukup gila. Bahkan penjualan tiket ludes hanya dalam kurun waktu dua hari.

Seluruh 65 ribu lembar tiket sudah terjual pada Selasa (14/11/2023) lalu. Hal ini menjadi ujian bagi skuad Garuda, terlebih Egy Maulana Vikri dan kolega terbiasa melakoni laga FIFA Matchday di kandang sendiri.

Namun begitu, Shin Tae-yong tidak gentar. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta anak-anak asuhnya untuk tetap menikmati permainan sekalipun tampil di hadapan para pendukung lawan.

“Saya sudah meminta pemain saya untuk menikmati permainan, walaupun suporter dan fans Irak, tapi tetap kami akan memberikan yang terbaik untuk membawa momentum untuk kami,” kata Shin Tae-yong pada konferensi pers, Rabu (15/11/2023).

Menurut Shin Tae-yong, mental para pemain Timnas Indonesia juga sudah dipersiapkan. Tim Merah Putih dipastikan siap menghadapi atmosfer gila Basra International Stadium.

