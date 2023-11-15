Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asnawi Mangkualam Tak Gentar dengan Kualitas Irak, Siap Bawa Timnas Indonesia Raih Poin!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:42 WIB
Asnawi Mangkualam Tak Gentar dengan Kualitas Irak, Siap Bawa Timnas Indonesia Raih Poin!
Asnawi Mangkualam siap memimpin Timnas Indonesia melawan Timnas Irak (Foto: Instagram/@asnawi_bhr)
A
A
A

BASRA - Asnawi Mangkualam tidak gentar dengan kualitas yang dimiliki Timnas Irak jelang pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kapten Timnas Indonesia itu menegaskan siap menjalani instruksi yang diberikan pelatih demi meraih poin.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada matchday pertama Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Internasional Basra, Basra, Irak, Kamis 16 November 2023 pukul 21.45 WIB.

Asnawi Mangkualam berlatih bersama Timnas Indonesia jelang laga kontra Irak (Foto: PSSI)

Tak bisa dipungkiri Irak adalah lawan yang kuat. Tim berjuluk Singa Mesopotamia itu memiliki ranking FIFA yang lebih baik ketimbang Timnas Indonesia yakni dengan menempati posisi 68 dunia. Sementara Skuad Garuda saat ini sedang duduk di ranking 145.

Kedalaman skuad yang dimiliki Irak juga cukup apik kendati tidak diperkuat gelandang muda Manchester United, Zidane Iqbal. Meski begitu, Asnawi tidak silau dengan kualitas yang dimiliki tuan rumah.

“Kalau yang kita tahu, memang kualitas Irak di atas kita, tetapi kita tidak memikirkan itu,” ucap Asnawi, dikutip dari situs resmi PSSI, Rabu (15/11/2023).

Mantan pemain PSM Makassar itu hanya ingin fokus pada Timnas Indonesia. Asnawi mengatakan para pemain siap mengeksekusi taktik yang dirancang Shin Tae-yong demi membawa Tim Merah Putih meraih poin.

Halaman:
1 2
      
