HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gabung Paling Akhir, Asnawi Mangkualam Siap Tampil saat Timnas Indonesia Lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:36 WIB
Gabung Paling Akhir, Asnawi Mangkualam Siap Tampil saat Timnas Indonesia Lawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Asnawi Mangkualam siap tampil saat Timnas Indonesia meladeni tuan rumah Timnas Irak (Foto: PSSI)
A
A
A

BASRA - Asnawi Mangkualam masuk dalam kloter terakhir pemain yang bergabung dengan Timnas Indonesia jelang menghadapi Timnas Irak pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Walau begitu, pemain Jeonnam Dragons tersebut siap tampil.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada matchday pertama Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Internasional Basra, Kamis 16 November 2023 pukul 21.45 WIB.

Asnawi Mangkualam

Menjelang laga tersebut, Skuad Garuda telah komplet. Asnawi, Rafael Struick, dan Shayne Pattynama menjadi pemain yang datang pada kloter terakhir atau kloter ketiga. Mereka tiba pada Selasa 14 November 2023 pagi waktu setempat.

Kendati menjadi pemain kloter terakhir yang bergabung, ketiganya langsung tancap gas dengan menjalani latihan bersama Timnas Indonesia pada sore hari. Asnawi mengakui perjalanan yang ditempuhnya memakan waktu yang cukup lama.

“Alhamdulillah saya sudah tiba di tujuan dengan selamat. Perjalanan sangat jauh, Total waktu yang saya tempuh kurang lebih 26 jam,” kata Asnawi, dilansir dari situs resmi PSSI, Rabu (15/11/2023).

“Tadi hanya latihan pemulihan fisik, memang satu hari sebelumnya saya ada pertandingan, langsung berangkat ke Turki untuk transit, kurang lebih 11 jam. Lalu langsung berangkat ke Basra,” sambung kapten Timnas Indonesia itu.

Halaman:
1 2
      
