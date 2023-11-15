Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Ragnar Oratmangoen Resmi Jadi Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Selanjutnya?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |11:28 WIB
Ragnar Oratmangoen Resmi Jadi Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Selanjutnya?
Ragnar Oratmangoen (kanan) resmi jadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya? (Foto: Instagram/@kmskdeinze)
A
A
A

RAGNAR Oratmangoen resmi menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya? Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnya sedang membidik pemain keturunan di posisi gelandang dan penyerang untuk dinaturalisasi.

Selain Ilias Alhaft (Noah FC), nama Ragnar Oratmangoen muncul ke permukaan. Nama Ragnar Oratmangoen muncul setelah dibocorkan sejumlah akun media sosial yang biasa membahas pemain keturunan, salah satunya akun @ikyawan7.

Ragnar Oratmangoen

(Ragnar Oratmangoen segera dinaturalisasi menjadi WNI? (Foto: Instagram/@0ratmangoen)

“Udah pada siap bilang dan welcome dan Here We Go belum nih?,” tulis akun Instagram @ikyawan7, sembari menampilkan unggahan Instagram baru milik Ragnar Oratmangoen, @0ratmangoen.

Akun yang biasa membahas pemain keturunan lain, @footballtalentnesia, juga sempat mengunggah ulang postingan terbaru Ragnar Oratmangoen. Karena itu, apakah Ragnar Oratmangoen menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya?

Terlepas dari itu, Ragnar Oratmangoen saat ini berstatus sebagai pemain klub kasta teratas Liga Belanda, Fortuna Sittard. Pemain berusia 25 tahun ini dikenal sebagai versatile player alias dapat bermain di banyak posisi.

Mengutip dari laman Transfermarkt, Ragnar Oratmangoen dapat diperankan sebagai winger kiri, gelandang tengah dan gelandang serang. Kehadiran Ragnar Oratmangoen praktis menguntungkan Timnas Indonesia yang membutuhkan pemain serbabisa.



      
