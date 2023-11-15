Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tiba Belakangan, Elkan Baggott Ungkap Kondisinya Jelang Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |08:09 WIB
Tiba Belakangan, Elkan Baggott Ungkap Kondisinya Jelang Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Elkan Baggott berada dalam kondisi baik jelang membela Timnas Indonesia melawan Timnas Irak (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

BASRA - Elkan Baggott termasuk pemain yang belakangan tiba di Irak untuk bergabung dengan Timnas Indonesia jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun, pemain Ipswich Town itu mengaku dalam kondisi bagus jelang tampil melawan Timnas Irak.

Timnas Indonesia akan menghadapi Irak pada matchday pertama Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Basra International Stadium, Basra, Irak, Kamis 16 November 2023 malam WIB.

Timnas Irak

Menatap laga tersebut, skuad Timnas Indonesia saat ini pun sudah lengkap. Baggott bersama empat pemain lain yakni Sandy Walsh, Nadeo Argawinata, Pratama Arhan, dan Adam Alis menjadi pemain yang datang pada kloter kedua. Mereka tiba di Irak pada Senin 13 November pagi waktu setempat.

Kendati baru tiba, Baggott dan para pemain lainnya langsung tancap gas. Mereka bergabung dalam latihan Timnas Indonesia pada sesi sore hari. Pemain berdarah Inggris itu menyampaikan dalam kondisi siap meski harus melewati perjalanan panjang dari Inggris ke Irak.

“Kabar saya baik, perjalanan yang cukup jauh dari Inggris ke Irak, dengan transit yang cukup lama juga, tapi perjalanannya sendiri baik, saya tiba dengan selamat, saya menjalani sesi latihan yang bagus, ya perasaan saya baik,” ucap Baggott, dikutip dari situs resmi PSSI, Rabu (15/11/2023).

Bek berpostur jangkung itu mengungkapkan menu latihan yang diberikan oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Baggott dan para pemain lainnya melahap menu latihan taktikal.

Halaman:
1 2
      
