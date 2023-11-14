Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tiket Ludes Terjual, Laga Timnas Indonesia vs Irak di Stadion Internasional Basra Disaksikan 65.000 Penonton!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |06:15 WIB
Tiket Ludes Terjual, Laga Timnas Indonesia vs Irak di Stadion Internasional Basra Disaksikan 65.000 Penonton!
Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di Stadion Internasional Basra (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
TIKET ludes terjual, laga Timnas Indonesia vs Irak di Stadion Internasional Basra akan disaksikan hingga 65 ribu penonton. Pertandingan pertama skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada Kamis (16/11/2023) malam WIB mendatang.

Timnas Indonesia mengawali kiprahnya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melakoni dua laga tandang beruntun. Irak adalah yang pertama, dan kemudian disusul oleh laga kontra Filipina di Manila pada 21 November 2023 mendatang.

Timnas Indonesia

Di atas kertas, Irak merupakan lawan terkuat dan bermain tandang menambah tantangan bagi Timnas Indonesia untuk laga ini. Kini, tantangan dipastikan akan semakin sulit karena Stadion Internasional Basra akan disesaki oleh para penonton Timnas Irak.

Akun Instagram @garudafansbook melansir sumber media Irak bahwa seluruh tiket untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak sudah ludes terjual, yaitu 65 ribu tiket. Stadion tersebut memiliki kapasitas 65 ribu orang, yang berarti stadion akan penuh tanpa celah ketika Timnas Irak menghadapi Timnas Indonesia.

Selagi Irak adalah tim terkuat di Grup F kualifiikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tampil di hadapan stadion yang dipenuhi oleh para pendukung tim lawan tentu akan menyulitkan bagi Timnas Indonesia. Oleh karena itu, pertandingan pasti tidak akan mudah bagi Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
