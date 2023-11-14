Ditakut-takuti Jurnalis Irak soal Pemain Liga Inggris, Marc Klok: Semoga Banyak Suporter yang Dukung Negara Anda!

DIBUAT takut jurnalis Irak soal pemain Liga Inggris, Marc Klok beri respons. Gelandang Persib Bandung itu akan memperkuat Timnas Indonesia dalam laga kontra Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – tiba di Basra pada Minggu (12/11) lalu untuk menghadapi Timnas Irak. Pertandingan pertama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 itu akan dilaksanakan pada Kamis (16/11/2023) mendatang.

Tiba di Irak, para pemain Timnas Indonesia langsung ditemui oleh para jurnalis. Marc Klok berbicara kepada media Irak, Winwin, tentang laga ini.

“Ini adalah kunjungan pertama saya ke Irak, dan perjalanannya sangat sulit dan memakan 16 jam. Saya gembira untuk bisa ada di sini untuk memainkan sebuah laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, karena kualifikasi itu spesial dan sangat penting bai kami,” kata Klok, dilansir dari Winwin.

Timnas Irak memanggil Ali Al-Hamadi yang bermain untuk tim asal Inggris, Wimbledon. Tim tersebut berlaga di League Two yang merupakan kasta keempat Liga Inggris.

BACA JUGA: Marc Klok Soroti Timnas Irak yang Diperkuat Pemain Abroad Eropa untuk Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Menanggapi hal tersebut, Klok mengaku tak gentar dengan kekuatan Irak. Gelandang Persib Bandung tersebut tetap mengincar kemenangan bersama Timnas Indonesia.