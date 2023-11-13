SURABAYA - Timnas Indonesia U-17 saat ini tengah melakoni laga kontra Timnas Panama U-17 di matchday kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (13/11/2023), kedua tim masih bermain sama kuat 1-1 hingga menit ke-75.
Timnas Panama U-17 unggul lebih dulu di babak pertama berkat aksi Oldemar Castillo. Sementara Garuda Asia berhasil menyamakan kedudukan lewat tandukan Arkhan Kaka di menit ke-54.
Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Timnas Indonesia U-17 (4-3-3): Ikram Algiffari; Habil Akbar, Iqbal Gwijangge, Sulthan Zaky, Welber Jardim; Kafiatur Rizky, Figo Dennis, Ji Da Bin; Jehan Pahlevi, Arkhan Kaka, Riski Afrisal.
Pelatih: Bima Sakti
Timnas Panama U-17 (5-4-1): Manuel Romero; Martin Krug, Juan Hall, Erick Diaz, Juan Jimenez, Jael Pierre; Anel Ryce, Eric Moreno, Oldemar Castillo, Hector Rios; Frederick Krug.
Pelatih: Michael Dale Stump Raveneau
(Admiraldy Eka Saputra)