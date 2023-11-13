Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Piala Dunia U-17 2023: Menit ke-75, Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 Masih Sama Kuat 1-1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |20:37 WIB
Hasil Piala Dunia U-17 2023: Menit ke-75, Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 Masih Sama Kuat 1-1
Timnas Indonesia U-17 menghadapi Panama U-17 di matchday kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA - Timnas Indonesia U-17 saat ini tengah melakoni laga kontra Timnas Panama U-17 di matchday kedua Grup A Piala Dunia U-17 2023. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (13/11/2023), kedua tim masih bermain sama kuat 1-1 hingga menit ke-75.

Timnas Panama U-17 unggul lebih dulu di babak pertama berkat aksi Oldemar Castillo. Sementara Garuda Asia berhasil menyamakan kedudukan lewat tandukan Arkhan Kaka di menit ke-54.

Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Timnas Indonesia U-17 (4-3-3): Ikram Algiffari; Habil Akbar, Iqbal Gwijangge, Sulthan Zaky, Welber Jardim; Kafiatur Rizky, Figo Dennis, Ji Da Bin; Jehan Pahlevi, Arkhan Kaka, Riski Afrisal.

Pelatih: Bima Sakti

Timnas Panama U-17 (5-4-1): Manuel Romero; Martin Krug, Juan Hall, Erick Diaz, Juan Jimenez, Jael Pierre; Anel Ryce, Eric Moreno, Oldemar Castillo, Hector Rios; Frederick Krug.

Pelatih: Michael Dale Stump Raveneau

(Admiraldy Eka Saputra)

      
