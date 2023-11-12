Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Target Indra Sjafri Latih Timnas Indonesia U-20: Lolos Piala Dunia U-20 2025!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |16:12 WIB
Target Indra Sjafri Latih Timnas Indonesia U-20: Lolos Piala Dunia U-20 2025!
Indra Sjafri ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia U-20. (Foto: Instagram/@indrasjafri_coach)
A
A
A

INDRA Sjafri ditunjuk menangani Timnas Indonesia U-20. Dia pun membeberkan targetnya untuk Timnas Indonesia U-20, yakni lolos Piala Dunia U-20 2025.

Ya, Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI) baru saja menunjuk Indra Sjafri untuk menangani Timnas Indonesia U-20. Indra mengatakan punya target untuk mengantar Garuda tembus Piala Dunia U-20 2025.

Indra Sjafri

Timnas Indonesia U-17 saat ini sedang mengikuti kompetisi Piala Dunia U-17 2023. Berstatus sebagai tuan rumah, tim besutan Bima Sakti itu diharapkan dapat menampilkan yang terbaik dan menembus babak 16 besar.

Indra mengatakan, Timnas Indonesia U-17 merupakan proyeksi besar untuk naik level di turnamen internasional selanjutnya. Indra yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U-20 hingga 2027, berharap pengalaman dari turnamen Piala Dunia U-17 bisa dibawa ke level lebih tinggi.

“Sepakbola Indonesia mau bangkit dalam event Piala Dunia yang diikuti anak-anak kita. Ini (keikutsertaan di Piala Dunia U-17) adalah momentum untuk kami bisa melangkah ke level yang lebih tinggi. Saya kemarin menerima tugas dari Ketum PSSI sampai 2027 untuk menangani Timnas Indonesia U-20,” ujar Indra Sjafri, dikutip dari laman resmi PSSI, Minggu (12/11/2023).

“Tim U-20 itu adalah anak-anak kelahiran 2006 dan 2007 ditambah dengan yang tertua maksimal kelahiran 2005. Bisa dibayangkan pemain kelahiran 2005 yang notabene banyak bermain di Liga 1 kayak Kadek Arel dan lainnya ditambah pemain pernah mendapatkan pengalaman di Piala Dunia U-17,” sambungnya.

Indra Sjafri sendiri pernah hampir membawa Timnas Indonesia U-20 melesat ke Piala Dunia U-20 2019. Sayangnya, saat itu langkah pasukan Indra Sjafri terhenti di perempatfinal Piala Asia U-20 2018.

Halaman:
1 2
      
