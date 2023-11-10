Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Irak Gelar TC Jelang Hadapi Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |13:29 WIB
Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Irak Gelar TC Jelang Hadapi Timnas Indonesia
Timnas Irak akan menjadi lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/Timnas Irak)
A
A
A

BASRA – Timnas Irak akan menggelar pemusatan latihan (TC) jelang menghadapi Timnas Indonesia di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Presiden Federasi Sepak Bola Irak (IFA), Adnan Darjal dikabarkan sudah sudah menemui tim kepelatihan Timnas Irak terkait rencana tersebut.

Irak akan berhadapan dengan Timnas Indonesia di laga pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di Basra International Stadium, Basra, Irak pada 16 November 2023 mendatang.

Menurut laporan WinWin, Jumat (10/11/2023), Adnan Darjal selaku Presiden IFA juga sudah bertemu dengan staf kepelatihan Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak. Pertemuan itu membahas perkembangan dan peluang Timnas Irak.

“Presiden Asosiasi Sepak Bola Irak, Adnan Darjal, bertemu dengan staf pelatih tim nasional Irak,” tulis laporan WinWin, dikutip pada Jumat (10/11/2023).

“Dalam pertemuan tersebut dibahas perkembangan terkini persiapan timnas Irak untuk persiapan memasuki babak kualifikasi ganda putaran final Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027,” sambung laporan tersebut.

Halaman:
1 2
      
