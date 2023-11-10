Kejutan! Persija Jakarta Bakal Pinjamkan Witan Sulaeman hingga Akhir Musim Liga 1 2023-2024, Gabung Bhayangkara FC?

Witan Sulaeman dipastikan bakal tinggalkan Persija Jakarta untuk paruh kedua Liga 1 2023-2024 (Foto: Persija Jakarta)

PERSIJA Jakarta secara mengejutkan akan meminjamkan Witan Sulaeman hingga akhir musim Liga 1 2023-2024. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu telah mengumumkannya secara resmi pada Jumat (10/11/2023).

Namun, Persija tidak menjelaskan tentang ke mana Witan akan hengkang. Yang jelas, pemain berusia 22 tahun itu akan menghabiskan sisa musim ini di klub lain.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, menyampaikan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan klub tempat Witan berlabuh. Prapanca berharap laju mantan pemain Lechia Gdansk untuk mengembangkan kemampuannya makin terbuka di masa peminjaman ini.

“Kesepakatan telah terjalin bahwa Witan akan dipinjamkan,” ucap Prapanca dalam rilis resmi Persija Jakarta, Jumat (10/11/2023).

“Keputusan ini telah kami diskusikan dengan matang dan semoga dapat berujung positif untuk semua pihak,” sambungnya.

Tentu ini menjadi kabar yang cukup mengejutkan. Pasalnya, Witan belakangan ini sedang dalam performa terbaiknya bersama Persija.

Tercatat, Witan sudah mengemas tiga gol dan lima assist selama membela Persija sejak Liga 1 2023-2024. Di mana tiga gol itu tercipta pada dua pertandingan terakhir Macan Kemayoran.