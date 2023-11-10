Thomas Doll Puas Bukan Main Persija Jakarta Clean Sheet Lagi dan Bantai Persikabo 1973 4-0

THOMAS Doll puas bukan main Persija Jakarta clean sheet lagi dan bantai Persikabo 1973 4-0. Skuad Macan Kemayoran -- julukan Persija Jakarta -- sukses meraih hasil maksimal pada pekan ke-19 Liga 1 2023-2024.

Persija Jakarta menjamu Persikabo 1973 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada Kamis (9/11/2023) malam WIB. Mereka berhasil menang dengan skor telak 4-0 berkat gol-gol dari Witan Sulaeman (31'), Hanif Sjahbandi (57'), Muhammad Ferarri (65'), dan Syahrian Abimanyu (77').

Thomas Doll sangat puas dengan kemenangan yang berhasil Persija raih di kandang. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini juga puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai sudah menemukan kembali kepercayaan dirinya. Menurutnya, ini adalah kemenangan yang sangat penting karena mereka sukses mempertahankan tren positifnya.

“Saya pikir akhirnya kita menang fantastis di kandang. Kami main bagus, cetak gol di momen tepat. Saya senang dengan performa pemain. Begitu juga kemenangan pekan lalu dan hari ini,” kata Thomas Doll kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (9/11/2023).

“Ini kemenangan penting. Akhirnya pemain dapat feeling menang lagi untuk beberapa laga ke depan, pemain menunjukan itu di lapangan,” sambungnya.

Walaupun dia mengaku sempat geram dengan permainan anak asuhnya di babak pertama. Tapi terlepas dari itu, Thomas Doll benar-benar senang atas kemenangan ini. Sebab, Persija akhirnya bisa kembali mencetak clean sheet setelah terakhir kali mereka dapat pada pekan ke-5 Liga 1 2023-2024.

“Babak pertama saya sempat mengeluh. Ketika sudah cetak gol, harusnya tahan bola lebih lama. Babak dua main lebih kompak. Kapten kita (Andritany) siap dalam pertahanan,” ujarnya.