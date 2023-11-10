Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Babak Belur Dihajar Persija Jakarta, Aji Santoso Ungkap Penyebab Kekalahan Persikabo 1973

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |05:45 WIB
Babak Belur Dihajar Persija Jakarta, Aji Santoso Ungkap Penyebab Kekalahan Persikabo 1973
Pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso (tengah). (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

BEKASI - Pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso mengakui kekalahan timnya atas Persija Jakarta di pekan ke-19 Liga 1 2023-2024, pada Kamis 9 November 2023 malam WIB. Menurut Aji, kekalahan telak 0-4 yang diterima Persikabo 1973 tak terlepas karena apiknya permainan Persija pada malam tersebut serta lemahnya lini pertahanan, terutama semenjak ditariknya Andy Setyo di pertengahan babak kedua.

Ya, Persikabo 1973 harus menelan kekalahn telak 0-4 kala bertandang ke markas Persija di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Gawang tim berjuluk Laskar Padjajaran itu dibobol oleh Witan Sulaeman (31'), Hanif Sjahbandi (57'), Muhammad Ferarri (65'), dan Syahrian Abimanyu (77').

Usai pertandingan, Aji mengakui kekalahan yang diderita anak asuhnya. Mantan pelatih Arema FC itu mengungkapkan bahwa Persija bermain lebih baik ketimbang skuad Persikabo 1973.

"Saya ucapkan selamat untuk Persija, memang pada malam hari ini mereka tampil cukup bagus, dominan," kata Aji kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat (10/11/2023).

Persija Jakarta vs Persikabo 1973

Tetapi, Aji juga mengungkapkan bahwa faktor keluarnya Andy Setyo di menit ke-60 sangat berdampak pada pertahanan Persikabo 1973. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Selain itu, dia juga menyayangkan anak asuhnya yang kerap membuang peluang.

"Hanya sayang dengan keluarnya Andy Setyo tadi sisi pertahanan kami sedikit longgar akhirnya di babak kedua kecolongan dua gol dan saya juga sedikit menyayangkan kehilangan banyak peluang, di babak pertama ada dua peluang. Sekali selamat kepada Persija atas kemenangan malam hari ini," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
