HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 16 November 2023, Live di RCTI!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |09:44 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 16 November 2023, Live di RCTI!
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 16 November 2023 akan dibahas Okezone. Matchday pertama Grup F tersebut bakal disiarkan secara live di RCTI pada pukul 21.45 WIB.

Timnas Indonesia tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina pada babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan melakoni dua laga awal pada November 2023 ini dengan bertandang ke markas lawan.

Shin Tae-yong

(Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Timnas Indonesia lebih dulu melawan Irak pada matchday pertama Grup F. Seperti yang sudah disinggung di atas, duel Timnas Indonesia vs Irak akan berlangsung di Basra International Stadium, Irak, Kamis 16 November 2023 pukul 21.45 WIB.

Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong pantang lengah. Sebab, tim berjuluk Singa Mesopotamia itu unggul jauh dalam hal ranking FIFA yakni menempati peringkat 68 dunia, sedangkan Timnas Indonesia di peringkat 145 dunia.

Terlebih, Irak akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri sehingga bakal mendapat tambahan semangat dari pemain ke-12. Di sisi lain, Timnas Indonesia bisa saja memberi kejutan dengan menahan imbang atau mengalahkan Irak.

Setelah melawan Irak,Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Filipina pada matchday kedua Grup F di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa 21 November 2023 pukul 18.00 WIB. Kedua pertandingan tersebut bakal disiarkan secara live di RCTI.

