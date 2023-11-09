Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Soal Peluang Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Begini Respons Radja Nainggolan

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |09:00 WIB
Soal Peluang Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Begini Respons Radja Nainggolan
Radja Nainggolan belum kepikiran menjadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

MANTAN bintang AS Roma yang memiliki darah suku Batak, Radja Nainggolan, saat ini berada di Indonesia. Ia ditunjuk PSSI sebagai duta Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia.

Meski memiliki ikatan darah yang kuat dengan Indonesia, Radja Nainggolan belum kepikiran jika mendapat tawaran menjadi pelatih Timnas Indonesia. Ia mengatakan meski sudah berusia 35 tahun, masih memiliki fisik yang prima untuk menjadi pesepakbola profesional.

Radja Nainggolan

Baca Juga:
baca_juga

“Saya tidak datang ke sini untuk menjadi pelatih, saya melihat diri saya sebagai seorang pesepakbola. Saya masih memiliki fisik yang bagus, saya pikir masih bisa bermain beberapa tahun ke depan,” kata Radja Nainggolan kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Radja Nainggolan saat ini belum mengumumkan untuk pensiun dari bermain sepakbola. Eks pemain Timnas Belgia tersebut saat ini berstatus tanpa klub usai berpisah dengan klub kasta ketiga Liga Italia, SPAL, pada Juli 2023.

Berhubung berstatus tanpa klub, adakah peluang Radja Nainggolan gabung Klub Liga 1 2023-2024? Terlepas dari itu, saat ditanya peluang Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Radja Nainggola,n memberi respons.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185142/timur_kapadze-vzil_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Ungkap Kriteria Pemain yang Diinginkan, Soroti Pemain Naturalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185130/timur_kapadze-65vL_large.jpg
Lempar Pujian, Timur Kapadze Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Makin Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185124/fifa_series_2026-5CsD_large.jpg
Mengenal FIFA Series 2026, Turnamen yang Diikuti Timnas Indonesia Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184995/sumardji_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru_benar_benar_terpilih_lewat_proses_seleksi_ketat-XJH3_large.jpg
Kapok dengan Patrick Kluivert, PSSI Janji Lebih Selektif Tentukan Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646811/widyanta-teja-dan-daniel-salamena-siap-balas-dendam-dengan-sepatu-legendaris-lokal-di-ibl-2026-yoh.webp
Widyanta Teja dan Daniel Salamena Siap Balas Dendam dengan Sepatu Legendaris Lokal di IBL 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185057/erick_thohir-EBzU_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Umumkan Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA Series 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement