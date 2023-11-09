Hasil PSIS Semarang vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Laskar Mahesa Jenar Cukur Pendekar Cisadane 4-0

SEMARANG - Hasil PSIS Semarang vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/11/2023) sore WIB, itu berakhir dengan skor 4-0 untuk Laskar Mahesa Jenar.

Gol PSIS Semarang dicetak brace Tri Setiawan (26’ dan 59’), Lucao (40’) dan eksekusi tendangan bebas Fredyan Wahyu Sugiantoro (88’). Sementara itu, Persita Tangerang benar-benar tak berdaya.

Jalannya Pertandingan

Persita tampil ngegas di menit awal. Namun tembakan Sirvi Arvani dan Jaslon Guseynov di lima menit pertama belum berbuah gol.

PSIS Semarang akhirnya berhasil memecah kebuntuan di menit 26. Umpan Carlos Fortes disambut dengan manis oleh Tri Setiawan dengan tandukan keras.

Tim tuan rumah pun menutup jalannya babak pertama dengan satu gol tambahan. Aksi Lucao berhasil mengubah skor menjadi 2-0 di menit 40.

Persita terus berupaya memberi perlawanan, namun mereka selalu kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Kemudian justru PSIS Semarang yang berhasil menambah keunggulan di menit 59.

Tembakan keras Tri Setiawan dari luar kotak penalti tak mampu dihalau Adhitya Harlan. Tiga poin pun sudah berada dalam genggaman tim berjuluk Laskar Mahesa Jenar.

Memasuki menit 67, Persita mencoba memberi perlawanan lewat tembakan Jack Brown. Namun masih mampu diantisipasi penjaga gawang PSIS Semarang, Adi Satryo.

Dua menit berselang, PSIS Semarang terus tancap gas untuk menambah keunggulan. Namun tembakan Paulo Gali Freitas kali ini berhasil digagalkan Adhitya Harlan.