Persib Bandung Ditahan Arema FC 2-2, Rezaldi Hehanussa: Kurang Keberuntungan Saja!

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Rezaldi Hehanussa, mengomentari hasil laga kontra Arema FC dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Menurutnya, Persib Bandung hanya kurang beruntung saja dalam laga tersebut.

Rezaldi Hehanussa menilai Persib Bandung sejatinya sudah bermain bagus. Ini dibuktikan dengan gol pembuka yang dicetak David da Silva di menit ke-9 melalui titik penalti, meski pada akhirnya disamakan Dedik Setiawan di menit ke-15.

Persib Bandung sempat unggul 2-1 setelah Ciro Alves mencetak gol di menit ke-26. Namun, Arema FC kembali menyamakan kedudukan melalui Gustavo Almeida di menit ke-55 sehingga laga berakhir 2-2.

"Kita cukup bermain bagus, cuma hanya kurang keberuntungan saja. Kami cetak dua gol, cuma agak lemas sedikit. Intinya kita bermain bagus," kata Rezaldi Hehanussa usai pertandingan.