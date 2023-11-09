Bali United Kalah 1-2 dari Central Coast Mariners di AFC Cup 2023, Stefano Cugurra Meradang dengan Keputusan Wasit

GIANYAR – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, meradang usai timnya kalah 1-2 dari Central Coast Mariners di AFC Cup 2023. Dia kesal dengan keputusan wasit yang dinilai dengan enteng memberi penalti kepada Central Coast Mariners.

Teco -sapaan akrab Stefano Cugurra- mengeluhkan penalti yang didapat tim lawan. Menurutnya, kejadian Ardi Idrus terhadap Alou Kuol tidak layak diganjar hukuman penalti.

Teco mengatakan ruang ganti Bali United diselimuti rasa kekecewaan. Sebab pada kejadian lain, wasit tidak menghadiahi Bali United dengan penalti ketika pemainnya dijatuhkan di kotak lawan.

“Para pemain saya sepakat di ruang ganti, bahwa itu bukan penalti, jadi kami kebobolan satu gol lagi dari penalti, setelah itu kami melakukan pergantian pemain karena kami tertinggal,” kata Teco usai laga, Rabu 8 November 2023.

“Normalnya, saya tidak mau berkomentar soal wasit, tapi masalahnya, mereka memberi dua penalti di Australia, dan kami punya penalti jelas untuk setidaknya cetak satu gol,” lanjutnya.

“Jadi, pemain sangat kecewa di ruang ganti karena kami tidak dapat penalti, ada momentum bagus, tapi ini sepakbola, kami tidak bisa melakukan apa-apa, saya harus segera menatap laga selanjutnya,” keluh pelatih asal Brasil itu.

Terlepas dari itu, Teco tetap menaruh respek pada sang pemuncak klasemen sementara Grup G. Eks pelatih Persija Jakarta itu memuji Central Coast Mariners yang memiliki segudang pemain berkualitas.

“Pertandingan yang sulit, tim lawan sangat bagus, mereka punya pemain berkualitas, kami kebobolan di babak pertama,” jelas Teco.

“Mungkin, kami harus berkonsentrasi lebih di belakang, setelah itu kami bisa menyerang, dan kami menguasai permainan dengan lebih baik, Jefferson cetak gol bagus untuk kami,” lanjutnya.