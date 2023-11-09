Persija Jakarta vs Persikabo 1973, Thomas Doll Tuntut Ini kepada Witan Sulaeman Cs!

BEKASI – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, fokus menatap laga kontra Persikabo 1973 pada pekan ke-19 Liga 1 2023-2024. Dia pun punya tuntutan khusus kepada Witan Sulaeman cs jelang melakoni laga itu.

Doll meminta anak asuhnya untuk mengurangi kesalahan pada laga melawan Persikabo 1973. Selain itu, Thomas Doll juga ingin para pemain Persija Jakarta lebih tenang ketika mendapat peluang di depan gawang agar terkonversi menjadi sebuah gol.

“Stretegi terbaik adalah untuk memenangkan pertandingan. Saya pikir dalam beberapa pertandingan kami tidak beruntung. Jadi, strateginya adalah kami bisa menciptakan keseimbangan antara menyerang dan bertahan,” ucap Thomas Doll kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu 8 November 2023.

Thomas Doll menuntut anak asuhnya untuk bermain lebih cermat ketika sedang menguasai jalannya pertandingan. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu juga menyampaikan tidak akan mengubah gaya permainannya pada laga melawan Persikabo 1973.

“Kami harus lebih cermat ketika memiliki penguasaan bola. Besok kami akan bermain dengan gaya main kami dengan mengurangi kesalahan yang ada dan menciptakan peluang,” jelas Thomas Doll.