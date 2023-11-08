Media Vietnam Soroti Kehebatan Shin Tae-yong Dongrak Ranking FIFA Timnas Indonesia: Berkembang ke Arah yang Benar

MEDIA Vietnam, Dantri, soroti kehebatan Shin Tae-yong yang sukses mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia. Mereka menyebut Shin Tae-yong sudah membawa sepakbola Indonesia berkembangan ke arah yang benar.

Ya, Timnas Indonesia diketahui naik peringkat drastis semenjak diasuh Shin Tae-yong. Sejak menangani skuad Garuda pada 2020, pelatih asal Korea Selatan itu sudah membawa Timnas Indonesia kini menduduki posisi ke-145 di ranking FIFA.

Padahal, di awal kedatangannya, Timnas Indonesia menduduki urutan ke-175 di ranking FIFA. Dengan begitu, Shin Tae-yong sudah membawa Timnas Indonesia naik 30 posisi!

Mendapati kesuksesan ini, Dantri pun tampak ikut terpukau dengan kehebatan Shin Tae-yong. Mereka kemudian menyoroti komentar Shin Tae-yong soal pencapaian manis yang membawa skuad Garuda naik peringkat drastis ini.

Apalagi, Shin Tae-yong memiliki motivasi lebih untuk membawa Timnas Indonesia lebih berkembang lagi. Salah satu fokusnya adalah membawa skuad Garuda menembus Olimpiade 2024 dan Piala Dunia 2026.