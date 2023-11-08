Persija Jakarta vs Persikabo 1973: Thomas Doll Minta Jakmania Padati Stadion Patriot Candrabhaga

BEKASI – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, meminta Jakmania -sebutan suporter Persija Jakarta- padati Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, kala timnya berhadapan dengan Persikabo 1973 dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Pasalnya, dukungan penuh suporter dapat memantik semangat pemain untuk meraih hasil manis.

Ya, Persija Jakarta akan menjamu Persikabo 1973 pada pekan ke-19 Liga 1 2023-2024. Laga itu akan digelar pada Kamis 9 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Jelang laga itu, Thomas Doll menaruh harapan penuh kepada Jakmania untuk menyaksikan langsung laga di stadion. Thomas Doll paham bahwa tidak menutup kemungkinan pertandingan Persija besok tidak akan dipadati penonton mengingat berlangsung di hari kerja.

Tetapi, Thomas Doll tetap mengharapkan kehadiran suporter karena akan menambah motivasi anak asuhnya untuk meraih kemenangan. Terlebih, saat ini Persija juga sedang dalam mengusung misi untuk mempertahankan tren positifnya setelah memutus puas kemenangan dengan mengalahkan PSM Makassar di pertandingan terakhirnya.

“Besok adalah pertandingan di hari kerja, saya tahu banyak penonton yang harus bangun sangat-sangat pagi karena harus bekerja,” kata Thomas Doll kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (8/11/2023).

“Tapi, kami harap pukul 7 malam besok adalah waktu yang fantastis tidak hanya untuk pemain, tapi juga untuk suporter,” lanjutnya.

“Karena ketika bermain di bawah cahaya lampu di malam hari selalu spesial dan kami membutuhkan mereka (The Jakmania), mereka bisa menjadi pemain ke-12 di lapangan, mereka bisa banyak membantu kami, mereka bisa mendorong kami,” jelas Doll.

“Kami berharap akan banyak suporter yang datang besok di stadion, karena hal itu akan sangat bagus untuk pemain sepakbola di seluruh dunia, sangat bagus bermain dengan stadion yang penuh,” tambah mantan pelatih Borussia Dortmund itu.