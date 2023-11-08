Aji Santoso Tak Punya Target Muluk-Muluk untuk Laga Persija Jakarta vs Persikabo 1973

AJI Santoso tak punya target muluk-muluk untuk laga Persija Jakarta vs Persikabo 1973. Pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso, hanya ingin meraih satu poin pada laga pekan ke-19 Liga 1 2023-2024.

Laskar Padjadjaran – julukan Persikabo – melanjutkan kiprahnya di Liga 1 2023-2024 dengan melawat ke Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada Kamis (9/11/2023). Laga itu akan dimainkan mulai pukul 19.00 WIB.

Itu akan menjadi momen yang sulit bagi Persikabo untuk mencuri poin dari markas Macan Kemayoran – julukan Persija. Terlebih, Persija sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah membuka puasa kemenangan dengan mengalahkan PSM Makassar di laga terakhirnya. Tapi, Persikabo 1973 juga memiliki modal bagus karena mereka juga membuka puasa kemenangan dengan kalahkan RANS Nusantara di pertandingan terakhirnya.

Menatap laga kontra Persija, Aji mengatakan bahwa timnya memang sedang dalam motivasi tinggi karena memiliki modal kemenangan atas RANS Nusantara. Tapi, mantan pelatih Persebaya Surabaya ini sadar bahwa meraih poin penuh di kandang Persija bukan perkara mudah. Oleh karena itu dia berharap setidaknya, Persikabo 1973 bisa meraih satu poin pada laga esok hari.

“Motivasi kami datang kesini berusaha maksimal. Menurut saya, bisa mendapatkan poin satu sudah bagus tapi akan lebih bagus lagi kalau kami bisa memenangkan pertandingan,” kata Aji kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (8/11/2023).

“Meskipun kami tahu itu tidak mudah karena Persija tim yang bagus dan punya pelatih berkualitas. Tetapi kemenangan kemarin menjadi salah satu motivasi kami untuk melawan Persija, modal yang bagus,” sambungnya.

Aji membeberkan bahwa saat ini tim besutannya dalam kondisi siap untuk menghadapi Persija. Ahli strategi berusia 53 tahun itu juga akan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi segala ancaman yang akan diberikan Macan Kemayoran.