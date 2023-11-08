Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Aji Santoso Tak Punya Target Muluk-Muluk untuk Laga Persija Jakarta vs Persikabo 1973

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |19:40 WIB
Aji Santoso Tak Punya Target Muluk-Muluk untuk Laga Persija Jakarta vs Persikabo 1973
Aji Santoso ingin Persikabo 1973 curi satu poin dari kandang Persija Jakarta (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

AJI Santoso tak punya target muluk-muluk untuk laga Persija Jakarta vs Persikabo 1973. Pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso, hanya ingin meraih satu poin pada laga pekan ke-19 Liga 1 2023-2024.

Laskar Padjadjaran – julukan Persikabo – melanjutkan kiprahnya di Liga 1 2023-2024 dengan melawat ke Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada Kamis (9/11/2023). Laga itu akan dimainkan mulai pukul 19.00 WIB.

Persija Jakarta

Itu akan menjadi momen yang sulit bagi Persikabo untuk mencuri poin dari markas Macan Kemayoran – julukan Persija. Terlebih, Persija sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah membuka puasa kemenangan dengan mengalahkan PSM Makassar di laga terakhirnya. Tapi, Persikabo 1973 juga memiliki modal bagus karena mereka juga membuka puasa kemenangan dengan kalahkan RANS Nusantara di pertandingan terakhirnya.

Menatap laga kontra Persija, Aji mengatakan bahwa timnya memang sedang dalam motivasi tinggi karena memiliki modal kemenangan atas RANS Nusantara. Tapi, mantan pelatih Persebaya Surabaya ini sadar bahwa meraih poin penuh di kandang Persija bukan perkara mudah. Oleh karena itu dia berharap setidaknya, Persikabo 1973 bisa meraih satu poin pada laga esok hari.

“Motivasi kami datang kesini berusaha maksimal. Menurut saya, bisa mendapatkan poin satu sudah bagus tapi akan lebih bagus lagi kalau kami bisa memenangkan pertandingan,” kata Aji kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Rabu (8/11/2023).

“Meskipun kami tahu itu tidak mudah karena Persija tim yang bagus dan punya pelatih berkualitas. Tetapi kemenangan kemarin menjadi salah satu motivasi kami untuk melawan Persija, modal yang bagus,” sambungnya.

Aji membeberkan bahwa saat ini tim besutannya dalam kondisi siap untuk menghadapi Persija. Ahli strategi berusia 53 tahun itu juga akan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi segala ancaman yang akan diberikan Macan Kemayoran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646591/bukan-emas-apa-target-timnas-indonesia-u23-di-sea-games-2025-txq.webp
Bukan Emas, Apa Target Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/nova_arianto.jpg
Target Tinggi Nova Arianto di Timnas Indonesia U-20: Tembus Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement