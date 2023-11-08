Hasil Persis Solo vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Dramatis, Laskar Sambernyawa Gagal Menang Gara-Gara Gol Telat

HASIL Persis Solo vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada Rabu (8/11/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1.

Laskar Sambernyawa -- julukan Persis -- membuka skor lebih dulu melalui Fernando Rodriguez pada menit ke-12. Namun, gol telat Irkham Milla pada menit ke-90 menyamakan skor untuk Super Elja -- julukan PSS.

Jalannya Pertandingan

Babak pertama

Persis Solo dan PSS bermain lepas dalam awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim langsung saling jual dan beli serangan dalam laga itu.

Pada menit ke-11, Laskar Sambernyawa berhasil membobol gawang PSS. Gol itu diciptakan oleh Fernando Rodrigues usai memaksimalkan umpan Messidoro.

Semenjak tertinggal membuat Skuad Super Elang Jawa makin gencar menekan pertahanan Persis. Namun, gol yang ditunggu tak kunjung tercipta sampai pertengahan babak pertama.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga antara kedua tim. Persis pun sementara waktu unggul 1-0 atas PSS.

Babak kedua

PSS lebih agresif pada awal babak kedua melawan Persis. Pasalnya, tim itu ingin segera mencetak gol agar kedudukan kembali imbang supaya terhindar dari kekalahan.

Persis pun perlahan keluar dari tekanan PSS dalam laga itu. Oleh dikarenakan, tim asal Kota Solo itu mulai merepotkan pertahanan PSS dalam upaya menggandakan kedudukan.