HOME BOLA LIGA INDONESIA

Manajemen Persis Solo Bangga Muhammad Riyandi Comeback ke Timnas Indonesia

Romensy August , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |05:32 WIB
Manajemen Persis Solo Bangga Muhammad Riyandi <i>Comeback</i> ke Timnas Indonesia
Muhammad Riyandi comeback ke Timnas Indonesia usai cedera panjang (Foto: Instagram/@m.riyandi_1)




SOLO - Kiper Persis Solo Muhammad Riyandi comeback ke Timnas Indonesia. Dia menjadi bagian dari 27 pemain yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Riyandi sebelumnya harus absen delapan bulan karena mengalami cedera hamstring strain dengan ACL tear grade III dan meniscus tear. Cedera itu didapat saat membela Persis Solo melawan Persita Tangerang pada Januari 2023.

Muhammad Riyandi

Pemain berusia 23 tahun itu kembali tampil sebagai starter saat laga Persis Solo menghadapi PSIS Semarang, Sabtu 16 September 2023. Sejak pulih, Riyandi telah tampil enam kali di Liga 1 2023-2024.

Meski kebobolan delapan gol dalam kurun waktu itu, Riyandi tetap dipercaya pelatih Leonardo Medina mengawal gawang Persis Solo. Rutinitas bermain itu yang kemudian membuat Shin melirik sang kiper.

Selain Riyandi, Ramadhan Sananta juga kembali dipanggil. Striker berusia 20 tahun itu sebelumnya berperan besar membantu Timnas Indonesia pada putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Timnas Brunei Darussalam.

