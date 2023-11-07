Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Terbesar Shin Tae-yong Bakal Lebih Pilih Justin Hubner dibanding Elkan Baggott

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |21:00 WIB
Alasan Terbesar Shin Tae-yong Bakal Lebih Pilih Justin Hubner dibanding Elkan Baggott
Justin Hubner berpotensi geser Elkan Baggott di Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

ALASAN terbesar Shin Tae-yong kemungkinan bakal lebih pilih Justin Hubner dibanding Elkan Baggott menarik untuk diulas. Pasalnya, kedua pemain ini memiliki posisi bermain yang persis sama sehingga kecil kemungkinan dimainkan bersamaan.

Seperti diketahui, pemain yang sempat batal dinaturalisasi, Justin Quincy Hubner akhirnya kali ini benar-benar akan segera dinaturalisasi. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam unggahan Instagram pribadinya.

Justin Hubner

Informasi terbaru menyebutkan bahwa proses naturalisasi pemain dari klub Liga Inggris, Wolverhampton U-21 itu telah sampai di tahap akhir. Justin Hubner hanya tinggal menunggu persetujuan sebelum akhirnya mengambil sumpah kewarganegaraan.

Kehadiran Justin Hubner menjadi pemain naturalisasi tentu akan berdampak baik untuk Timnas Indonesia. Dengan kehadirannya itu, secara otomatis stok pemain bertahan Timnas Indonesia semakin banyak. Pengalamannya di Liga Inggris juga tentu akan berdampak baik untuk Timnas Indonesia.

Meski begitu, kehadiran Justin Hubner juga menjadi ancaman tersendiri untuk beberapa pemain. Pasalnya, Hubner akan menjadi pesaing baru untuk memperebutkan posisi bek tengah utama di skuad Timnas Indonesia.

Salah satu yang cukup terancam adalah bek muda andalan Shin Tae-yong, Elkan Baggott. Sejak dinaturalisasi, Elkan Baggott selalu menjadi pilihan utama Shin Tae-yong. Dirinya selalu membentuk duet kokoh bersama Jordi Amat ataupun membuat trio benteng dengan Rizky Ridho.

Kehadiran Justin Hubner dapat menggeser posisinya sebagai bek tengah kiri. Pasalnya, Justin Hubner memiliki tipikal bermain yang sama persis dengan Elkan Baggott, yakni bek tengah yang kidal sehingga selalu bermain sebagai bek tengah kiri (LCB).

Namun jika dibandingkan dengan Elkan Baggott, Justin Hubner memiliki beberapa keunggulan. Pertama adalah dari segi usia, Justin Hubner 11 bulan lebih muda dari Elkan Baggot.

Pemain yang lebih muda memiliki lebih banyak potensi untuk terus dikembangkan. Karena itulah, saat Shin Tae-yong baru datang ke Indonesia, dirinya memilih untuk melakukan potong generasi.

