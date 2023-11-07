Jelang Piala Dunia U-17 2023, Ini Harapan Ezra Walian untuk Timnas Indonesia U-17

Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Ekuador U-17 di laga pembuka Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

BANDUNG - Mantan gelandang timnas Belanda junior, Ezra Walian memiliki keyakinan tinggi terhadap Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Setidaknya ia optimis Garuda Asia bisa lolos dari fase grup.

Namun, Ezra Walian yang kini membela Persib Bandung ini berharap Timnas Indonesia U-17 bisa memenangkan dua laga awal di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Yakni melawan Ekuador dan Panama sebelum akhirnya melawan Maroko.

"Saya rasa Indonesia bisa melaju dari fase grup dan yang paling penting adalah dua laga awal. Laga awal di fase grup itu sangat penting, harus menang dulu di pertandingan pertama, jika itu bisa, saya yakin bisa menang lagi di pertandingan kedua," kata Ezra Walian, Senin (6/11/2023).

Ezra Walian pun merasa Timnas Indonesia U-17 sedikit diuntungkan di Piala Dunia U-17 2023. Sebagai tuan rumah, tim asuhan Bima Sakti itu tidak perlu melakukan aklimatisasi.

"Cuacanya juga bagus (menguntungkan) karena negara lain masih harus melakukan aklimatisasi dan Indonesia jadi tuan rumah, jadi saya dukung mereka," tegasnya.

Ezra Walian berharap timnas Indonesia bisa menunjukan kelayakannya kepada seluruh negara karena bisa ambil bagian di Piala Dunia U-17 2023. Sebab para peserta lainnya juga sama-sama ingin memperlihatkan kualitasnya.