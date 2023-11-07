Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Piala Dunia U-17 2023, Ini Harapan Ezra Walian untuk Timnas Indonesia U-17

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |07:20 WIB
Jelang Piala Dunia U-17 2023, Ini Harapan Ezra Walian untuk Timnas Indonesia U-17
Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Ekuador U-17 di laga pembuka Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

BANDUNG - Mantan gelandang timnas Belanda junior, Ezra Walian memiliki keyakinan tinggi terhadap Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Setidaknya ia optimis Garuda Asia bisa lolos dari fase grup.

Namun, Ezra Walian yang kini membela Persib Bandung ini berharap Timnas Indonesia U-17 bisa memenangkan dua laga awal di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Yakni melawan Ekuador dan Panama sebelum akhirnya melawan Maroko.

"Saya rasa Indonesia bisa melaju dari fase grup dan yang paling penting adalah dua laga awal. Laga awal di fase grup itu sangat penting, harus menang dulu di pertandingan pertama, jika itu bisa, saya yakin bisa menang lagi di pertandingan kedua," kata Ezra Walian, Senin (6/11/2023).

Ezra Walian pun merasa Timnas Indonesia U-17 sedikit diuntungkan di Piala Dunia U-17 2023. Sebagai tuan rumah, tim asuhan Bima Sakti itu tidak perlu melakukan aklimatisasi.

"Cuacanya juga bagus (menguntungkan) karena negara lain masih harus melakukan aklimatisasi dan Indonesia jadi tuan rumah, jadi saya dukung mereka," tegasnya.

Ezra Walian berharap timnas Indonesia bisa menunjukan kelayakannya kepada seluruh negara karena bisa ambil bagian di Piala Dunia U-17 2023. Sebab para peserta lainnya juga sama-sama ingin memperlihatkan kualitasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183315/timnas_indonesia_u_17-LxB9_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Tanah Air Usai Berlaga di Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir Sambut Hangat
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645739/lomba-tenis-meja-hut-ke36-mnc-group-dimenangkan-global-jaya-sejahtera-bgk.webp
Lomba Tenis Meja HUT ke-36 MNC Group Dimenangkan Global Jaya Sejahtera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/ibnu_jamil.jpg
Borobudur Marathon 2025 Naik Kelas Jadi Elite Label! Water Station Lebih Ketat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement