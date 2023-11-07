Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya Kena Denda Komdis PSSI Imbas Ulah Suporternya

Persija Jakarta kena denda Komdis PSSI akibat ulah suporter (Foto: Persija Jakarta)

PERSIJA Jakarta dan Persebaya Surabaya kena denda Komite Disiplin (Komdis) PSSI imbas ulah suporternya. Suporter Persebaya Surabaya melanggar dalam laga kontra Persik Kediri selagi Persija Jakarta ketika menghadapi PSIS semarang.

Bajul Ijo -- julukan Persebaya -- bahkan kena dua sanksi yang berbeda. Hal ini mengacu kepada kejadian di Stadion Brawijaya pada Jumat 27 Oktober 2023.

Sanksi pertama, Komdis PSSI melihat adanya pelanggaran dengan pelemparan kemasan minuman sebanyak 2 buah. Itu yang dilakukan oleh suporter Persebaya Surabaya di Tribun Barat.

"Hukuman, sanksi denda Rp.20.000.000," tulis keterangan di laman PSSI, Selasa (7/11/2023).

Sanksi kedua, jenis Pelanggaran: terjadi penyalaan api yang dilakukan oleh suporter Persebaya Surabaya. Tindakan itu pun terjadi di Tribun Barat Stadion Brawijaya.