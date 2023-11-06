Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Sedih Eks Gelandang Chelsea Danny Drinkwater, Bangkrut di Bisnis Restoran hingga Terlilit Hutang Rp21 Miliar Usai Pensiun!

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |20:15 WIB
Danny Drinkwater kala masih membela Chelsea. (Foto: Chelsea)
KISAH sedih eks gelandang Chelsea, Danny Drinkwater, akan diulas dalam artikel ini. Pasalnya, usai pensiun, Danny Drinkwater diketahui mengalami kebangkrutan dalam menjalani bisnis restoran hingga terlilit hutang miliaran rupiah.

Diketahui, Danny Drinkwater sudah mengumumkan pensiun dari dunia sepakbola pada usia 33 tahun. Dia mengambil langkah pensiun usai kariernya sempat luntang-lantung.

Danny Drinkwater. Foto: Chelsea

Sebelumnya, Drinkwater diketahui sempat bergabung dengan Chelsea pada 2017. Tetapi, Drinkwater gagal memberikan performa terbaiknya.

Terjerat kehidupan malam yang gemar mabuk dan berpesta, membuat Drinkwater mendapat pengaruh dalam penampilannya di lapangan. Dia bahkan pernah mengalami kecelakaan mobil karena mabuk pada 2019.

Drinkwater juga pernah ditangkap polisi karena mengemudi dalam keadaan mabuk. Akibatnya, Drinkwater tidak bisa bermain selama 20 bulan lamanya. Di sisi lain, dia juga sempat mengalami cedera pada tahun yang sama.

Pada 30 Oktober 2023, Drinkwater pun resmi mengumumkan pensiun. Tetapi, nasibnya menjadi miris saat ini.

