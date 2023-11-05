Kisah Cristiano Ronaldo Punya Leher Sekuat Petinju dan Lompatan Setinggi Pemain Basket

BERBICARA mengenai megabintang Cristano Ronaldo pasti tidak lepas dengan berbagai prestasi, aksi dan kisahnya di lapangan hijau. Selain gol-golnya, Cristiano Ronaldo punya kualitas lintas cabang olahraga.

Mengapa demikian? Sebab, leher yang dimilki oleh Cristiano Ronaldo rupanya sangat keras bak sebagai atlet petinju dan MMA. Lantas benarkah demikian?

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (04/11/2023) terkait kisah barbar Cristiano Ronaldo yang memiliki lompatan tinggi dan leher sekuat baja.

Kisah Cristiano Ronaldo pada Punya Leher Bak Baja

Mantan striker Gillingham, Chelsea, dan Millwall, Tony Cascarino pernah berbicara kepada The Times tentang kualitas fisik Cristiano Ronaldo yang luar biasa. Menurutnya, Ronaldo, yang kini membela klub Arab Saudi Al Nassr, punya sundulan yang mematikan karena didukung oleh leher sekuat petinju dan lompatan setinggi pemain basket.

“Sang bintang 34 tahun asal Portugal itu memiliki level yang lebih tinggi dalam sundulan. Dia menguasai berbagai macam sundulan ketika pemain lain yang cukup beruntung hanya menguasai satu atau dua,” tulis Cascarino dalam kolomnya di The Times pada 2019.