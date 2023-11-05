3 Pertanda Thom Haye Segera Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Sinyal Kuat dari Erick Thohir

Thom Haye berpotensi menjadi pemain naturalisasi berikutnya untuk Timnas Indonesia (Foto: Instagram/thomhaye)

SEBANYAK tiga pertanda Thom Haye segera perkuat Timnas Indonesia akan dibahas. Salah satu di antaranya adalah sinyal kuat dari Erick Thohir.

Nama pemain keturunan Thom Haye kembali menjadi perbincangan belakangan ini. Sebelumnya, gelandang jebolan akademi AZ Alkmaar itu sudah sering dikaitkan untuk menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia.

Kini, setidaknya ada tiga pertanda yang mengindikasikan bahwa pemain berusia 28 tahun yang membela SC Heerenveen tersebut akan menjadi pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia. Apa sajakah itu? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 3 Pertanda Thom Haye Segera Perkuat Timnas Indonesia

3. Follow Instagram PSSI





Akun pribadi Thom Haye di Instagram, @thomhaye, diketahui mengikuti akun resmi PSSI di Instagram. Hal ini menandakan bahwa sang gelandang terus mengikuti perkembangan PSSI meski hanya dari media sosial.

Haye memang bukanlah satu-satunya pemain keturunan yang mengikuti PSSI di Instagram. Namun, itu menunjukkan itikad baik dari sang gelandang bahwa dirinya bersedia untuk menjadi bagian Timnas Indonesia.

2. Diunggah Akun Pemain Keturunan yang Sering Bantu PSSI





Pada Minggu (5/11/2023) pagi WIB, akun Twitter @FT_IDN mengunggah ulang sosok Thom Haye. Mereka mengingatkan lagi tentang sang pemain keturunan yang punya kualitas operan, tembakan jarak jauh, dan kecerdasan yang apik.

Akun tersebut sebelumnya sering membantu PSSI untuk menyediakan data pemain keturunan. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa Thom Haye makin dekat untuk menjadi pemain naturalisasi berikutnya.