HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Waswas Timnas Indonesia Bakal Segera Diperkuat Justin Hubner, Langsung Beri Peringatan Keras ke Pelatih Timnas Vietnam!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |07:22 WIB
Media Vietnam Waswas Timnas Indonesia Bakal Segera Diperkuat Justin Hubner, Langsung Beri Peringatan Keras ke Pelatih Timnas Vietnam!
Justin Hubner segera dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha, ketar-ketir Justin Hubner bakal dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Mereka pun langsung memberi peringatan kepada pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, agar lebih waspada menghadapi Timnas Indonesia.

Ya, kabar mengenai kelanjutan proses naturalisasi Justin Hubner bisa dibilang cukup mengejutkan. Pasalnya, pemain Wolverhampton Wanderers ini memang sempat diproyeksikan untuk membela Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 2023.

Justin Hubner

Namun, setelah ajang tersebut batal digelar di Tanah Air, proses naturalisasinya menemui jalan buntu. Tetapi sekarang, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi kabar mengejutkan dengan menyampaikan bahwa proses naturalisasi Hubner sudah memasuki tahap akhir.

Pemain kelahiran Belanda, 14 September 2003 itu tinggal menunggu keputusan dari Presiden RI, Joko Widodo. Dengan begitu, Justin Hubner bisa melakukan pengambilan sumpah menjadi WNI.

Jika prosesnya berjalan lancar, Hubner kemungkinan bisa membela Timnas Indonesia di ajang terdekat, yakni Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Menariknya, di dua ajang tersebut, skuad Garuda akan berjumpa dengan Vietnam.

Situasi Justin Hubner ini membuat media Vietnam, Soha, cukup ketar-ketir. Dalam artikelnya, mereka menuliskan bagaimana pergerakan senyap Erick Thohir terkait proses naturalisasi Hubner. Mereka juga menuliskan profil yang dimiliki seorang bek berusia 20 tahun tersebut.

“Sebelum turnamen besar dimulai, Presiden Federasi Sepakbola Indonesia (PSSI) Erick Thohir baru-baru ini berbagi tentang keberhasilan naturalisasi bintang muda Liga Premier Wolverhampton, Justin Hubner,” tulis Soha, dikutip Minggu (5/11/2023).

“Justin Hubner berusia 20 tahun, bermain sebagai bek, tingginya 1m87. Dia pernah dipanggil ke Belanda U-19 dan U-20. Pemain ini saat ini tergabung dalam klub Liga Premier, Wolverhampton,” sambungnya.

