Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ketar-ketir Proses Naturalisasi Justin Hubner Segera Rampung, Minta Philippe Troussier untuk Waspada!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |00:36 WIB
Media Vietnam Ketar-ketir Proses Naturalisasi Justin Hubner Segera Rampung, Minta Philippe Troussier untuk Waspada!
Media Vietnam ketar-ketir dengan proses naturalisasi Justin Hubner (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyoroti proses naturalisasi Justin Hubner. Mereka bahkan menilai pemain berdarah Belanda itu memiliki kualitas Premier League atau kasta teratas Liga Inggris.

Seperti diberitakan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut proses naturalisasi Justin Hubner sudah sampai tahap akhir. Hal ini mengejutkan lantaran tidak ada kabar apa-apa mengenai pemain Wolverhampton Wanderers itu.

Justin Hubner berkostum Timnas Indonesia U-20 (Foto: Instagram/@justinhubner5)

“Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner sudah masuk tahap akhir,” tulis Erick di Instagram pribadinya, @erickthohir, Jumat 3 November 2023.

“Selanjutnya tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia,” sambungnya.

Kabar itu disambut dengan reaksi yang kurang menyenangkan dari media Vietnam. Mereka menilai proses naturalisasi Hubner sengaja dipercepat demi menghadapi Timnas Vietnam asuhan Philippe Troussier.

"Indonesia merekrut pemain Premier League untuk melawan Vietnam," bunyi judul artikel Soha.vn, Minggu (5/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184073/timur_kapadze-WrGS_large.jpg
Timur Kapadze Dinilai Paham Sepakbola Asia dan Situasi Indonesia, Segera Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184154/timnas_indonesia-by2g_large.jpg
Pakar Sepak Bola Jepang Tom Byer Geleng-Geleng Kepala Lihat Roadmap Timnas Indonesia: Jangan Bangun Istana di Atas Pasir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184114/timnas_indonesia_sudah_mengamankan_tempat_di_piala_asia_2027_pssi-NTwL_large.jpg
Dari 19 Tim, Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184104/bojan_hodak_buka_suara_soal_rumor_melatih_timnas_indonesia_persibcoid-lNq7_large.jpg
Respons Galak Bojan Hodak saat Ditanya Peluang Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645005/norwegia-lolos-ke-piala-dunia-2026-untuk-pertama-kali-sejak-1998-italia-terpuruk-ke-playoff-qqf.webp
Norwegia Lolos ke Piala Dunia 2026 untuk Pertama Kali Sejak 1998, Italia Terpuruk ke Playoff
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/profil_dan_biodata_troy_parrott.jpg
Profil dan Biodata Troy Parrott: Pahlawan Hattrick yang Bawa Irlandia ke Playoff Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement