Media Vietnam Ketar-ketir Proses Naturalisasi Justin Hubner Segera Rampung, Minta Philippe Troussier untuk Waspada!

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyoroti proses naturalisasi Justin Hubner. Mereka bahkan menilai pemain berdarah Belanda itu memiliki kualitas Premier League atau kasta teratas Liga Inggris.

Seperti diberitakan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut proses naturalisasi Justin Hubner sudah sampai tahap akhir. Hal ini mengejutkan lantaran tidak ada kabar apa-apa mengenai pemain Wolverhampton Wanderers itu.

“Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner sudah masuk tahap akhir,” tulis Erick di Instagram pribadinya, @erickthohir, Jumat 3 November 2023.

“Selanjutnya tinggal menunggu keputusan Presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia,” sambungnya.

Kabar itu disambut dengan reaksi yang kurang menyenangkan dari media Vietnam. Mereka menilai proses naturalisasi Hubner sengaja dipercepat demi menghadapi Timnas Vietnam asuhan Philippe Troussier.

"Indonesia merekrut pemain Premier League untuk melawan Vietnam," bunyi judul artikel Soha.vn, Minggu (5/11/2023).