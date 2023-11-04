Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Palestina Pilih Kuwait sebagai Kandang di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Apresiasi Kebaikan PSSI

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |22:39 WIB
Timnas Palestina Pilih Kuwait sebagai Kandang di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Apresiasi Kebaikan PSSI
Timnas Palestina akhirnya memilih berkandang di Kuwait (Foto: PFA)
A
A
A

YERUSALEM - Timnas Palestina memilih Kuwait sebagai kandang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Wakil Federasi Sepakbola Palestina, Susan Shalabi, memberikan apresiasi tinggi atas tawaran dari PSSI.

Sebagaimana diketahui, Timnas Palestina tergabung dalam Grup I bersama Bangladesh, Lebanon, dan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim berjuluk Lions of Canaan itu akan melakoni laga tandangnya lebih dulu dengan melawan Lebanon pada 16 November 2023.

Timnas Palestina

Setelah bertandang ke Lebanon, Timnas Palestina akan menjamu Australia pada 21 November 2023. Tentu, Lions of Canaan tidak akan memainkan laga kandangnya itu di tanahnya sendiri. Sebab, negaranya tengah dilanda konflik terutama di Jalur Gaza.

Meski begitu, Timnas Palestina telah menemukan tempat yang akan dijadikan kandang saat menjamu Australia. Shalabi menyampaikan skuad Mohammed Rashid dan kawan-kawan akan berkandang di Kuwait.

“Pelatih kepala dan direktur teknis memilih Kuwait karena kedekatannya,” terang Susan, dilansir dari situs resmi PSSI, Sabtu (4/11/2023).

Sebelum memberikan jawaban, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan penawaran secara terbuka kepada Palestina untuk menjadikan Indonesia sebagai kandang. Hal ini sebagai bentuk komitmen serta solidaritas penuh sepakbola Indonesia kepada Palestina.

Halaman:
1 2
      
