HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kapan Justin Hubner Bisa Perkuat Timnas Indonesia?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |06:27 WIB
Kapan Justin Hubner Bisa Perkuat Timnas Indonesia?
Justin Hubner lanjutkan proses naturalisasi untuk menjadi WNI (Foto: PSSI)
A
A
A

KAPAN Justin Hubner bisa perkuat Timnas Indonesia? Pertanyaan ini mungkin banyak terlintas di benak para pencinta sepakbola Indonesia menyusul sang bek Wolverhampton Wanderers U-21 itu telah menjalani proses naturalisasi tahap akhir.

Kepastian itu dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurutnya, proses naturalisasi Justin Hubner untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) kini tinggal menunggu Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan pengambilan sumpah sebagai WNI.

Justin Hubner

“Setelah pembicaraan lebih lanjut, proses naturalisasi salah satu pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia, Justin Quincy Hubner, sudah masuk tahap akhir,” tulis Erick Thohir di akun Instagram-nya, @erickthohir, Jumat (3/11/2023).

“Selanjutnya tinggal menunggu keputusan presiden dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Semoga semua tahapan akan berjalan dengan lancar demi memajukan sepakbola tanah air,” lanjut eks presiden Inter Milan itu.

Pertanyaannya, kapan Justin Hubner bisa perkuat Timnas Indonesia? Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan lanjutan baik dari PSSI maupun pemerintah Indonesia terkait kepastian kapan proses naturalisasi sang pemain kelahiran Belanda itu rampung dan bisa membela Timnas Indonesia.

Berhubung proses naturalisasinya sudah sampai tahap akhir, Justin Hubner diperkirakan paling cepat bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan paling lambat Maret 2024. Dengan catatan, jika proses naturalisasi bek 20 tahun itu berjalan lancar tanpa ada aral melintang.

Sementara itu, Piala Asia 2023 sendiri akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Sebelum ajang ini dimulai, proses naturalisasi Justin Hubner diharapkan telah rampung sehingga bisa memperkokoh pertahanan Timnas Indonesia.

