Media Vietnam Peringatkan Irak dan Filipina tentang Elkan Baggott Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

MEDIA Vietnam, The Thao 247, mengulas gol pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott, untuk Ipswich Town di ajang Carabao Cup 2023-2024 kontra Fulham. Menurut mereka, ini adalah pertanda baik bagi skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Baggott memulai laga di Portman Road pada Kamis (2/11/2023) dini hari WIB sebagai pemain cadangan. Namun, pelatih Kieran McKenna kemudian memasukkannya pada menit ke-60 untuk menggantikan Cameron Burgess.

Bek tengah berusia 21 tahun itu kemudian mencetak gol pada menit ke-79 melalui sundulan yang memaksimalkan umpan sepak pojok Jack Taylor. Sayangnya, Ipswich tetap kalah dengan skor 1-3 dari Fulham dalam laga itu.

Namun, satu hal yang penting bagi Timnas Indonesia adalah Elkan Baggott sudah kembali, pulih dari cedera yang menderanya pada saat menghadapi Brunei Darussalam, Oktober lalu. Media Vietnam, The Thao 247, pun mengulas hal ini.

“Namun untuk Indonesia, ini adalah sebuah pertanda membahagiakan karena bek nomor satu mereka sudah pulih dari cedera dan siap untuk bermain, tak hanya itu, dia juga bersinar dengan mencetak gol,” demikian tulisan media Vietnam, The Thao 247.