HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Tetap Menakutkan meski Tak Diperkuat Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |00:04 WIB
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Tetap Menakutkan meski Tak Diperkuat Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan
Timnas Indonesia bakal hadapi Irak dan Filipina di dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Vietnam, Giao Thong, menyoroti 27 pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia yang dipanggil untuk dua laga awal di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut media Vietnam itu, Garuda memiliki skuad yang menakutkan meski tanpa adanya dua gelandang andalan, yakni Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan.

Seperti yang diketahui, PSSI sudah merilis 27 pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina di laga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun tampak serius menatap dua laga itu karena ia memanggil para pemain terbaiknya.

Tentu hal itu dilakukan agar Timnas Indonesia bisa memetik kemenangan saat melakoni laga tandang ke markas Irak di Basra International Stadium pada Kamis 16 November 2023. Setelahnya pasukan Shin Tae-yong juga pasti mengincar kemenangan di markas Filipina yang berada di Stadion Rizal Memorial pada Selasa 21 November 2023 mendatang.

Melihat nama-nama 27 pemain yang dipanggil tersebut, Giao Thong pun mengakui skuad Timnas Indonesia mengerikan. Bahkan mereka menyebut Garuda sebagai salah satu kandidat untuk lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia

Giao Thong mengatakan hal itu karena terpukau dengan banyaknya pemain abroad yang bakal membela Timnas Indonesia. Meski begitu, media Vietnam itu pun percaya skuad tersebut bukanlah tim terbaik yang dimiliki Shin Tae-yong.

Sebab ada dua nama penting, yakni Marselino dan Jenner yang absen karena cedera. Media Vietnam itu percaya jika ada Jenner dan Marselino, Garuda mungkin akan lebih menakutkan lagi.

Halaman:
1 2
      
