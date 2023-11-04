Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Laga Persib Bandung vs Arema FC di Stadion GBLA Berpotensi Dipenuhi Bobotoh, Maung Bandung Menang Lagi?

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |16:39 WIB
Laga Persib Bandung vs Arema FC di Stadion GBLA Berpotensi Dipenuhi Bobotoh, Maung Bandung Menang Lagi?
Stadion GBLA akan dipenuhi Bobotoh saat Persib Bandung menjamu Arema FC. (Foto: MPI)
A
A
A

STADION Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) kemungkinan akan dipenuhi ribuan Bobotoh saat Persib Bandung menjamu Arema FC pada pekan ke-18 Liga 1 2023-2024, Rabu 8 November 2023. Hal itu karena beberapa komunitas suporter Persib Bandung yang sempat menepi, menyatakan akan kembali ke stadion untuk mendukung tim kesayangannya.

Sebelumnya, Viking Persib Club (VPC) telah menyatakan akan kembali ke stadion. Kini, komunitas lainnya seperti Northern Wall, 26CC Boys, dan Bobotoh Maung Bandung Bersatu (Bomber) juga sepakat untuk kembali mendukung Persib secara langsung.

Stadion GBLA, markas Persib Bandung. (Foto/MPI)

(Stadion GBLA, markas Persib Bandung. (Foto/MPI)

Ketua Umum Bomber, Dian Purnama alias Apin, mengungkapkan sudah waktunya untuk kembali mendukung Persib Bandung secara langsung. Ia berharap stadion bisa penuh dengan dukungan Bobotoh untuk Persib.

"Ya jelas kami balik lagi, karena kami sudah tidak kuat mendukung di lapangan. Mudahan-mudahan stadion bisa penuh dengan dukungan Bobotoh untuk Persib. Dan mudah-mudahan Persib bisa juara dengan dukungan dari Bobotoh," ungkap Apin.

Apin juga memastikan akan mempersiapkan dengan baik bentuk dukungan yang akan diberikan kepada Persib Bandung di laga nanti. Yakni bernyanyi selama pertandingan berlangsung.

"Kenyataannya kami akan hadir mendukung langsung dengan gaya Bomber yaitu bermusik. Mudah-mudahan terompet ada lagi lah. Tapi kami masih harus penyesuaian kembali lah, karena kami sudah lama tidak datang ke stadion. Mudah-mudahan semaksimal bomber mendukung tim kebanggaan Persib Bandung," harapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/50/1644981/bruce-carrington-petinju-dengan-rekor-160-9-ko-calon-penguasa-kelas-bulu-law.webp
Bruce Carrington, Petinju dengan Rekor 16-0: 9 KO Calon Penguasa Kelas Bulu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/marco_bezzecchi_1.jpg
Viral di MotoGP Valencia! Marco Bezzecchi Melamar Motornya Usai Kemenangan Epik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement