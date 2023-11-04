Laga Persib Bandung vs Arema FC di Stadion GBLA Berpotensi Dipenuhi Bobotoh, Maung Bandung Menang Lagi?

STADION Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) kemungkinan akan dipenuhi ribuan Bobotoh saat Persib Bandung menjamu Arema FC pada pekan ke-18 Liga 1 2023-2024, Rabu 8 November 2023. Hal itu karena beberapa komunitas suporter Persib Bandung yang sempat menepi, menyatakan akan kembali ke stadion untuk mendukung tim kesayangannya.

Sebelumnya, Viking Persib Club (VPC) telah menyatakan akan kembali ke stadion. Kini, komunitas lainnya seperti Northern Wall, 26CC Boys, dan Bobotoh Maung Bandung Bersatu (Bomber) juga sepakat untuk kembali mendukung Persib secara langsung.

(Stadion GBLA, markas Persib Bandung. (Foto/MPI)

Ketua Umum Bomber, Dian Purnama alias Apin, mengungkapkan sudah waktunya untuk kembali mendukung Persib Bandung secara langsung. Ia berharap stadion bisa penuh dengan dukungan Bobotoh untuk Persib.

"Ya jelas kami balik lagi, karena kami sudah tidak kuat mendukung di lapangan. Mudahan-mudahan stadion bisa penuh dengan dukungan Bobotoh untuk Persib. Dan mudah-mudahan Persib bisa juara dengan dukungan dari Bobotoh," ungkap Apin.

Apin juga memastikan akan mempersiapkan dengan baik bentuk dukungan yang akan diberikan kepada Persib Bandung di laga nanti. Yakni bernyanyi selama pertandingan berlangsung.

"Kenyataannya kami akan hadir mendukung langsung dengan gaya Bomber yaitu bermusik. Mudah-mudahan terompet ada lagi lah. Tapi kami masih harus penyesuaian kembali lah, karena kami sudah lama tidak datang ke stadion. Mudah-mudahan semaksimal bomber mendukung tim kebanggaan Persib Bandung," harapnya.