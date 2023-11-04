Ezra Walian Blak-blakan Ungkap Rasa Bangganya Main untuk Persib Bandung

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Ezra Walian, blak-blakan ungkap rasa bangga main untuk tim berjuluk Maung Bandung ini. Pasalnya, kehadirannya kerap membawa dampak positif untuk tim.

Seperti saat melawan Madura United, Rabu 1 November 2023. Ezra Walian berhasil memberikan assist untuk gol Nick Kuipers. Alhasil, Persib meraih kemenangan dengan skor 1-0.

"Ya, aku bangga sekali, aku main untuk Persib dan aku bangga sekali karena bisa membantu tim. Dan itu yang paling penting bagiku, intinya senang sekali," ungkap Ezra Walian, dikutip Sabtu (4/11/2023).

Gelandang naturalisasi asal Belanda ini akui assist ini bukan kali pertama dilakukan. Beberapa pertandingan sebelumnya, Ezra juga melakukan hal serupa.