HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ezra Walian Blak-blakan Ungkap Rasa Bangganya Main untuk Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |04:02 WIB
Ezra Walian Blak-blakan Ungkap Rasa Bangganya Main untuk Persib Bandung
Ezra Walian kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Ezra Walian, blak-blakan ungkap rasa bangga main untuk tim berjuluk Maung Bandung ini. Pasalnya, kehadirannya kerap membawa dampak positif untuk tim.

Seperti saat melawan Madura United, Rabu 1 November 2023. Ezra Walian berhasil memberikan assist untuk gol Nick Kuipers. Alhasil, Persib meraih kemenangan dengan skor 1-0.

Ezra Walian

"Ya, aku bangga sekali, aku main untuk Persib dan aku bangga sekali karena bisa membantu tim. Dan itu yang paling penting bagiku, intinya senang sekali," ungkap Ezra Walian, dikutip Sabtu (4/11/2023).

Gelandang naturalisasi asal Belanda ini akui assist ini bukan kali pertama dilakukan. Beberapa pertandingan sebelumnya, Ezra juga melakukan hal serupa.

Telusuri berita bola lainnya
