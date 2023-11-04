Advertisement
LIGA INDONESIA

Gacor, Paulo Gali Freitas Diharapkan Pelatih Bisa Langgeng Bersama PSIS Semarang

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |02:27 WIB
Gacor, Paulo Gali Freitas Diharapkan Pelatih Bisa Langgeng Bersama PSIS Semarang
Paulo Gali Freitas kala membela PSIS Semarang. (Foto: Ligaindonesiabaru.com)
BEKASI – Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius, soroti kiprah Paulo Gali Freitas yang terus gacor bersama timnya di Liga 1 2023-2024. Dia berharap Paulo Gali Freitas bisa langgeng membela PSIS Semarang.

Sejauh ini, Gali Freitas sudah mengemas tujuh gol dan tiga assist dalam 16 penampilannya. Namun sayang, kontrak Gali Freitas bersama PSIS Semarang hanya berlangsung selama satu musim.

Paulo Gali Freitas

Sang pelatih, Gilbert Agius, berharap Gali Freitas terus langgeng bersama PSIS Semarang. Dia ingin manajemen klub menyodorkan perpanjangan kontrak kepada punggawa Timnas Timor Leste itu.

“Di musim ini, tahun ini dia (Gali) adalah pemain PSIS, mungkin dia akan lebih dari setahun bersama PSIS jika saya yang memutuskannya,” kata Agius pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI).

Agius menambahkan bahwa Gali Freitas sukses membungkam anggapan miring terkait keputusan manajemen di bursa transfer lalu. Dia melihat banyak yang mengernyitkan dahi terkait keputusan manajemen dalam merekrut Gali Freitas.

Banyak yang menanggap Gali Freitas tak sebagus itu. Terlebih, level sepakbola Timor Leste amat jauh di bawah Indonesia.

Agius pun senang Gali Freitas sukses membuktikan kualitasnya. Arsitek asal Malta itu memuji Gali Freitas yang berhasil membungkam mulut para pengkritik.

“Soal Gali Freitas, saya pikir awalnya tidak ada seorang pun di Indonesia percaya Gali Freitas pemain bagus, jadi PSIS mendatangkannya,” ujar Agius.

“Dia bermain bagus, tapi dia tidak sendiri, semua tim membantu dia agar main bagus, soal kontraknya,” lanjutnya.

