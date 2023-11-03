Dendy Sulistyawan Beber Target Realistis Timnas Indonesia saat Hadapi Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Dendy Sulistyawan mengakui Irak akan menjadi laga berat buat Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@dendy_22)

BEKASI - Penyerang Timnas Indonesia, Dendy Sulistyawan, membeberkan target realistis skuad Garuda di laga kontra Timnas Irak pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Raihan satu poin dari laga pertama sudah cukup dari laga berat itu.

Irak akan menjadi tantangan berat Timnas Indonesia di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain perbedaan kualitas, tim besutan Shin Tae-yong harus melakoni laga di kandang lawan.

Laga pertama Grup F tersebut akan digelar di Basra International Stadium, Basra, pada 16 November 2023. Selain itu, ranking kedua negara bak bumi dan langit. Irak berada di di urutan 68 sementara Indonesia bertengger di tangga ke-145.

Dendy mengatakan Timnas Indonesia harus berupaya keras untuk setidaknya membawa pulang satu poin dari markas Irak. Jika kemenangan dianggap terlalu muluk, maka penyerang Bhayangkara FC itu menilai hasil imbang merupakan pencapaian yang paling masuk akal.

“Yang pasti enggak mudah buat kita, apalagi Irak tim bagus, kita main away, kita memaksimalkan untuk curi poin di sana, yang terpenting enggak kalah di kandang Irak,” kata Dendy ketika ditemui MNC Portal Indonesia (MPI) di mixed zone Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Kamis 2 November 2023.

“Irak lebih bagus dari pada kita, dua kali away, kami harus memaksimalkan untuk mencuri poin di sana,” imbuh pemain berusia 27 tahun itu.