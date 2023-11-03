Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dendy Sulistyawan Beber Target Realistis Timnas Indonesia saat Hadapi Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |14:10 WIB
Dendy Sulistyawan Beber Target Realistis Timnas Indonesia saat Hadapi Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Dendy Sulistyawan mengakui Irak akan menjadi laga berat buat Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@dendy_22)
A
A
A

BEKASI - Penyerang Timnas Indonesia, Dendy Sulistyawan, membeberkan target realistis skuad Garuda di laga kontra Timnas Irak pada putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Raihan satu poin dari laga pertama sudah cukup dari laga berat itu.

Irak akan menjadi tantangan berat Timnas Indonesia di putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain perbedaan kualitas, tim besutan Shin Tae-yong harus melakoni laga di kandang lawan.

Dendy Sulistyawan

Laga pertama Grup F tersebut akan digelar di Basra International Stadium, Basra, pada 16 November 2023. Selain itu, ranking kedua negara bak bumi dan langit. Irak berada di di urutan 68 sementara Indonesia bertengger di tangga ke-145.

Dendy mengatakan Timnas Indonesia harus berupaya keras untuk setidaknya membawa pulang satu poin dari markas Irak. Jika kemenangan dianggap terlalu muluk, maka penyerang Bhayangkara FC itu menilai hasil imbang merupakan pencapaian yang paling masuk akal.

“Yang pasti enggak mudah buat kita, apalagi Irak tim bagus, kita main away, kita memaksimalkan untuk curi poin di sana, yang terpenting enggak kalah di kandang Irak,” kata Dendy ketika ditemui MNC Portal Indonesia (MPI) di mixed zone Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Kamis 2 November 2023.

“Irak lebih bagus dari pada kita, dua kali away, kami harus memaksimalkan untuk mencuri poin di sana,” imbuh pemain berusia 27 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183871/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-an5d_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Matchday 10 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Italia vs Norwegia, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183829/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-dnIm_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Belgia Gagal Lolos Langsung, Spanyol dan Turki Berebut Tiket!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183664/hasil_timnas_polandia_vs_belanda_onsoranje-zflV_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Kroasia Lolos Piala Dunia 2026, Belanda dan Jerman Masih Menunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183508/cristiano_ronaldo-HuVy_large.jpg
Kronologi Cristiano Ronaldo Dapat Kartu Merah saat Timnas Portugal Kalah 0-2 dari Irlandia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644641/timnas-indonesia-u22-dicukur-mali-03-alarm-bahaya-jelang-sea-games-2025-hju.webp
Timnas Indonesia U-22 Dicukur Mali 0-3, Alarm Bahaya Jelang SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/borobudur_marathon.jpg
Rute Borobudur Marathon 2025 Bikin Takjub: Penuh Magis dan Energi Alam yang Kuat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement