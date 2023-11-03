Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain yang Gabung Manchester United jika Ruben Amorim Jadi Pelatih Setan Merah, Nomor 1 Penyerang Tajam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |11:49 WIB
5 Pemain yang Gabung Manchester United jika Ruben Amorim Jadi Pelatih Setan Merah, Nomor 1 Penyerang Tajam!
Berikut 5 pemain yang gabung Manchester United jika Ruben Amorim jadi pelatih Setan Merah. (Foto: REUTERS)
SEBANYAK 5 pemain yang gabung Manchester United jika Ruben Amorim jadi pelatih Setan Merah akan diulas Okezone. Beredar kabar dari media-media Inggris seperti Daily Mail, Ruben Amorim akan ditunjuk sebagai pelatih Manchester United jika Erik Ten Hag dalam waktu dekat dipecat dari jabatan juru taktik Setan Merah –julukan Manchester United.

Ruben Amorim merupakan salah satu pelatih muda yang menjadi sorotan. Ia bersinar bersama Sporting Lisbon dengan membawa sang tim juara Liga Portugal 2020-2021.

Jika benar ditunjuk sebagai pelatih Manchester United, Ruben Amorim bakal mendatangkan sejumlah pemain ke Old Trafford, yang mana di antaranya bisa saja pemain Sporting Lisbon. Berikut 5 pemain yang gabung Manchester United jika Ruben Amorim jadi pelatih Setan Merah:

5. Pedro Goncalves

Pedro Goncalves

Antony dos Santos berpotensi terbuang jika Manchester United mendepak Erik Ten Hag dari kursi pelatih. Kepergian winger asal Brasil itu dapat digantikan pemain Sporting Lisbon, Pedro Goncalves.

Top skor Liga Portugal 2020-2021 ini biasa mentas sebagai winger kanan dan dikenal haus gol. Musim ini saja, winger 25 tahun ini mengemas tiga gol dan tiga assist dari 11 penampilan.

4. Goncalo Inacio

Goncalo Inacio

Bek Tengah salah satu titik lemah Manchester United musim ini. Kelemahan itu bisa ditutupi dengan mendatangkan bek tengah Sporting Lisbon dan Timnas Portugal yang baru berusia 22 tahun, Goncalo Inacio.

Halaman:
1 2
      
