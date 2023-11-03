Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ikut Terpukau dengan Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott: Cetak Sejarah Sepakbola Asia Tenggara Sebelum Bertemu Vietnam!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |00:07 WIB
Media Vietnam Ikut Terpukau dengan Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott: Cetak Sejarah Sepakbola Asia Tenggara Sebelum Bertemu Vietnam!
Elkan Baggott kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
MEDIA Vietnam, Bagiao Thong, ikut terpukau dengan bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott. Mereka menyoroti kesuksesan Elkan Baggott yang baru mencetak gol perdananya bersama klub Inggris, Ipswich Town, di Piala Liga Inggris 2023-2024.

Bagiao Thong menyebut Elkan Baggott mengukir sejarah sepakbola Asia Tenggara sebelum bertemu Timnas Vietnam. Akankah kegarangan bek bertubuh jangkung itu membuat Timnas Vietnam ketar-ketir?

Media Vietnam soal Elkan Baggott

Sebagaimana diketahui, Elkan Baggott baru saja tampil memukau kala membela klubnya, Ipswich Town, melawan klub Premier League, Fulham, di babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024. Berlaga pada Kamis (2/11/2023) dini hari WIB, Elkan Baggott sukses mencetak 1 gol ke gawang Fulham lewat sundulannya di menit ke-79.

Gol Elkan Baggott jadi satu-satunya gol yang dicetak Ipswich Town saat melawan Fulham. Sayangnya, Ipswich Town pun harus menelan kekalahan dengan skor 1-3.

Meski begitu, aksi Elkan Baggott tetap membuat banyak orang terpukau. Media Vietnam pun menyoroti dampak besar yang bisa langsung dihadirkan Elkan Baggott ke klubnya dalam laga itu, padahal baru diturunkan selama 19 menit.

Aksi gemilang itu pun membuat Elkan Baggott sukses mengukir sejarah baru. Dia menjadi pemain pertama Indonesia yang mencetak gol di Piala Liga Inggris. Tak hanya itu, dia juga menjadi pemain pertama Asia Tenggara yang mencetak gol ke gawang tim yang bermain di Liga Premier Inggris.

“Bek tengah Indonesia, Elkan Baggott, menjadi pemain pertama Asia Tenggara yang mencetak gol ke gawang tim yang bermain di Liga Utama Inggris,” tulis Bagiao Thong, dikutip Jumat (2/11/2023).

“Pada 2 November pagi, Ipswich Town Club berduel dengan Fulham di babak keempat Piala Liga Inggris. Pada akhirnya, tim yang bermain di Divisi Satu itu dengan mudah kalah 1-3 dari Fulham. Namun bagi Elkan Baggott, ia telah menorehkan sejarah di sepakbola Indonesia dan juga di Asia Tenggara,” lanjutnya.

