HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSS Sleman vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Serdadu Tridatu Menang 1-0!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |17:00 WIB
Hasil PSS Sleman vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Serdadu Tridatu Menang 1-0!
Suasana laga PSS Sleman vs Bali United di Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/baliunitedfc)
A
A
A

SLEMAN Bali United berhasil mengalahkan tim tuan rumah PSS Sleman di pekan ke-18 Liga 1 2023-2024, pada Jumat (3/11/2023) sore WIB. Bermain di Stadion Maguwoharjo, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Satu-satunya gol di laga PSS vs Bali United itu dicetak oleh Mohammed Rashid pada menit 34. Ia berhasil mencatatkan namanya di papan skor usai meneruskan umpan dari Ardi Idrus.

Dengan kemenangan itu, Bali naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 33 poin. Sementara PSS tertahan di posisi 14 dengan raihan 19 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSS Sleman vs Bali United (instagram/baliunitedfc)

PSS Sleman sempat mendominasi di menit awal laga. Peluang emas diciptakan Hokky Caraka di menit 11 namun masih belum berbuah gol.

Bali United kemudian mengambil alih dominasi laga, namun peluang mereka tidak ada yang cukup membahayakan. Tembakan Kadek Agung di menit 16 masih melebar, sedangkan umpan Ilija Spasojevic semenit berselang berhasil dihalau.

Memasuki menit 34, upaya Bali United akhirnya membuahkan hasil. Mohammed Rashid berhasil melepaskan tembakan yang tak mampu dihalau penjaga gawang PSS Sleman, Anthony Pinthus.

Tidak ada gol tambahan tercipta hingga paruh pertama berakhir. Bali United pun berhasil unggul tipis 1-0 atas tuan rumah pada jeda turun minum.

