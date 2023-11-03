Jika Gagal Datangkan Striker Hebat, Yoyok Sukawi Tegaskan PSIS Semarang Sudah Punya Rencana Cadangan

BEKASI – PSIS Semarang saat ini tengah mencari striker baru untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2023-2024. Namun, andai sosok striker berlevel bintang gagal didatangkan, CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi menegaskan sudah memiliki rencana cadangannya, yakni mengorbitkan pemain dari akademi klub.

Ya, manajemen PSIS Semarang diketahui tengah berburu penyerang lokal anyar. Menurut Yoyok, hal itu bukan karena tim pelatih tak puas dengan penyerang saat ini, melainkan butuh pemain pelapis serta perlu menambah persaingan di skuad.

“Kita kan menyatakan putaran kedua mencari pemain lokal posisi striker dan gelandang nomor 8, sampai sekarang masih nyari,” kata Yoyok ketika ditemui MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Kamis (2/11/2023) malam WIB.

“Enggak, bukan enggak puas, kita kan gak punya (striker), kita cuma punya (Carlos) Fortes, kita gak ada, striker murni, cuma Fortes,” ujarnya menambahkan.

Yoyok menegaskan manajemen PSIS Semarang ingin berburu penyerang lokal kelas A. Namun berburu penyerang lokal berkualitas di pertengahan musim bukan perkara mudah.

“Kita nyari pemain pasti yang terbaik, striker terbaik di Indonesia lokal nih (Ramadhan) Sananta, Hokky Caraka, Dimas Drajad, Aji (Kusuma), ya kan? Terus Dendy (Sulistiawan) tadi, kira-kira dilepas gak? Kita lagi nyari,” jelas Yoyok.

“Berarti yang lima ini enggak mungkin, Dimas Drajad enggak mungkin kan? Sananta enggak mungkin kan? Hokky enggak mungkin kan kemarin baru perpanjang, Aji enggak mungkin, ya kita nyari lagi,” lanjutnya kemudian.