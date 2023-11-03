Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jika Gagal Datangkan Striker Hebat, Yoyok Sukawi Tegaskan PSIS Semarang Sudah Punya Rencana Cadangan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |16:39 WIB
Jika Gagal Datangkan Striker Hebat, Yoyok Sukawi Tegaskan PSIS Semarang Sudah Punya Rencana Cadangan
PSIS Semarang bakal daratkan striker bintang di putaran kedua Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/psisfcofficial)
A
A
A

BEKASI PSIS Semarang saat ini tengah mencari striker baru untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2023-2024. Namun, andai sosok striker berlevel bintang gagal didatangkan, CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi menegaskan sudah memiliki rencana cadangannya, yakni mengorbitkan pemain dari akademi klub.

Ya, manajemen PSIS Semarang diketahui tengah berburu penyerang lokal anyar. Menurut Yoyok, hal itu bukan karena tim pelatih tak puas dengan penyerang saat ini, melainkan butuh pemain pelapis serta perlu menambah persaingan di skuad.

“Kita kan menyatakan putaran kedua mencari pemain lokal posisi striker dan gelandang nomor 8, sampai sekarang masih nyari,” kata Yoyok ketika ditemui MNC Portal Indonesia (MPI) di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Kamis (2/11/2023) malam WIB.

“Enggak, bukan enggak puas, kita kan gak punya (striker), kita cuma punya (Carlos) Fortes, kita gak ada, striker murni, cuma Fortes,” ujarnya menambahkan.

Yoyok menegaskan manajemen PSIS Semarang ingin berburu penyerang lokal kelas A. Namun berburu penyerang lokal berkualitas di pertengahan musim bukan perkara mudah.

PSIS Semarang

“Kita nyari pemain pasti yang terbaik, striker terbaik di Indonesia lokal nih (Ramadhan) Sananta, Hokky Caraka, Dimas Drajad, Aji (Kusuma), ya kan? Terus Dendy (Sulistiawan) tadi, kira-kira dilepas gak? Kita lagi nyari,” jelas Yoyok.

“Berarti yang lima ini enggak mungkin, Dimas Drajad enggak mungkin kan? Sananta enggak mungkin kan? Hokky enggak mungkin kan kemarin baru perpanjang, Aji enggak mungkin, ya kita nyari lagi,” lanjutnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/51/1644539/petenis-indonesia-janice-tjen-pasang-target-tembus-peringkat-20-besar-dunia-qlq.webp
Petenis Indonesia Janice Tjen Pasang Target Tembus Peringkat 20 Besar Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/gregoria_mariska_tunjung_2.jpg
Komentar Emosional Gregoria Mariska usai Runner Up Kumamoto Masters 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement