HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSM Makassar vs Persija Jakarta: Terkendala Waktu Mepet, Macan Kemayoran Tidak Lakukan Persiapan Khusus

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |12:25 WIB
PSM Makassar vs Persija Jakarta: Terkendala Waktu Mepet, Macan Kemayoran Tidak Lakukan Persiapan Khusus
Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PAREPARE – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, beberkan persiapan timnya jelang menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-18 Liga 1 2023-2024. Dia mengatakan bahwa skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- tak melakukan persiapan khusus karena mepetnya waktu persiapan.

“Tidak ada yang spesial karena jedanya sangat pendek antara pekan ini dengan dua pertandingan selanjutnya,” kata Thomas Doll dalam konferensi pers jelang laga, Kamis 2 November 2023.

Persija Jakarta

“Jadi kami banyak latihan pemulihan dan membagi tim menjadi dua grup seperti biasa,” sambungnya.

Persija sedang mengalami tren yang negatif, di mana menelan kekalahan beruntun di dua laga terakhirnya. Thomas Doll pun sudah melakukan diskusi serius kepada anak asuhnya setelah kekalahan dari PSIS Semarang.

Ahli taktik asal Jerman itu berharap anak asuhnya bisa bangkit dari keterpurukan di kandang PSM Makassar. Penampilan optimal diharapkan bisa ditunjukkan para pemain Persija.

“Kami juga melakukan rapat penting setelah pertandingan melawan PSIS Semarang,” ungkapnya.

“Besok saya harap kami bisa menunjukkan reaksi setelah pertandingan melawan PSIS Semarang. Saya harap pemain memiliki power di lapangan untuk merubah posisi kami saat ini,” jelas Thomas Doll.



      
