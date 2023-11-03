Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rayakan 108 Tahun PSM Makassar, Bernardo Tavares Ingin Juku Eja Menang atas Persija Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |11:28 WIB
Rayakan 108 Tahun PSM Makassar, Bernardo Tavares Ingin Juku Eja Menang atas Persija Jakarta
Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

PAREPARE – Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, ingin timnya memetik kemenangan atas Persija Jakarta di pekan ke-18 Liga 1 2023-2024. Pasalnya laga tersebut bisa menjadi kado untuk merayakan hari ulang tahun PSM yang ke-108.

PSM Makassar akan menjamu Persija di Stadion Gelora B.J Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat (3/11/2023) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut akan menjadi pertemuan krusial bagi kedua tim yang sedang dalam catatan kurang apik.

Tercatat, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- belum menang dalam lima laga terakhir. Sementara, PSM Makassar juga belum konsisten menang dalam lima pertandingan terakhirnya. Sebab itu, laga diprediksi akan berjalan ketat.

Satu hari sebelum laga itu, Juku Eja -julukan PSM Makassar- merayakan ulang tahun ke-108 pada 2 November 2023. Tavares mengatakan klub harus mempunyai kebanggaan tersendiri dalam perayaan ulang tahun itu.

Bernardo Tavares

“Artinya selama itu ada sejarah dan suporter dari klub ini harus mempunyai suatu kebanggaan yang tak ternilai atas sejarah selama 108 tahun itu,” kata Tavares dinukil dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Jumat (3/11/2023).

Perayaan itu bisa saja merupakan kemenangan manis atas Persija di Stadion Gelora B.J Habibie. Meski demikian, Tavares mengatakan Macan Kemayoran merupakan tim kuat yang punya pemain berkualitas.

